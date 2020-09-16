Emirdağ'da doğalgaz çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde 2020 yılı planlı doğalgaz çalışmaları devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda İncili Mahallesi'nden başlayan çalışmalar, Fatih Caddesi üzerinde devam ediyor. Ana hat boru döşemelerinin ardından abone ikametlerinin olduğu ara sokaklara hat döşeme işlemleri yapılıyor.

Emirdağ Belediyesi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda; "Hemşerilerimizin ikametlerinde doğalgazı hızlı bir şekilde edinmek için ücretsiz olarak abone olmaları rica olunur" ifadeleri kullanıldı.