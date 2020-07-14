Emirdağ'da doğalgaz çalışmaları tekrar başladı - Son Dakika

Emirdağ'da doğalgaz çalışmaları tekrar başladı
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde Korona virüs salgını sebebi ile durdurulan doğalgaz çalışmalar tekrar başladı.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde Korona virüs salgını sebebi ile durdurulan doğalgaz çalışmalar tekrar başladı.
İlçede 2019 yılında başlanılan çalışmalar korona virüs salgını sebebi ile ara verilmişti. Tekrar başlayan doğalgaz çalışmalarında bu yıl içerisinde yaklaşık 25 kilometre doğalgaz hattı planlandı. Emirdağ Belediyesinden yapılan açıklamada, "İlk etapta İncili Mahallesine yapılacak çalışmalar sebebi ile bu mahallemizde taş döşeme ve yol yapım işlemleri yapılamamıştır. Doğalgaz kazı ve işlemlerinin ardından derhal bu mahallemizde yol düzenleme, kilit parke taş döşeme, kaldırım çalışmalarına başlanacaktır. Yıllar önce Emirdağ Doğalgaz Platformu tarafından 4 bin 500 vatandaşımız platform için para yatırmıştır. O yatırılan ücretler Afyonkarahisar İl Özel İdaresi'nde isimlere ait olarak durmaktadır. O ücretler ben abone oldum demek değildir. Doğalgaz için muhtarlarımızla iletişime geçilmesi gerekmektedir. Tapu ve kimlik ile ben abone olmak istiyorum diye ücretsiz olarak başvuru yapılması gerekmektedir. Özellikle Eskişehir caddesinde bulunan yüksek katlı apartman sakinlerinin toplu halde mutlaka ön abone olmaları gerekmektedir" denildi. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 15:30 Kaynak: İHA
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