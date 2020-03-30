Emirdağ'da evde bakım hizmetleri kapsamı genişletildi - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçları belediye ekiplerince karşılanmaya devam ediyor.

Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu'nun talimatı ile "Evde kal" çağrısına uyan ihtiyaç sahibi vatandaşların yemek öğünleri 3 öğüne çıkartılırken hizmet kapsamına köyler de eklendi.

Koronavirüse karşı ilçede gereken tedbirlerin alınmaya devam ettiğini belirten Başkan Koyuncu, dünyada ve ulusal çapta geçirdiğimiz bu zor günlerde ilçe adına gerekli tüm tedbirleri almanın yanında hizmetlere de devam ettiklerini kaydetti.

"Evde kal" çağrısına uyan ihtiyaç sahibi, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların yemek öğünleri günde üç öğüne çıkarıldığını belirten Koyuncu, şöyle devam etti:

"Evde bakım hizmetleri kapsamında başlattığımız projede ise, ilçe merkezimize köylerimizi de dahil ettik. Köylerimizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızda bu hizmetlerden faydalanacaktır. Siz yeter ki, evde kalın biz her daim yanınızdayız. Birlikte başaracağız Emirdağ."