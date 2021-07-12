Emirdağ'da kapalı pazaryeri inşaatı devam ediyor - Son Dakika

Emirdağ'da kapalı pazaryeri inşaatı devam ediyor

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici ilçede yeni pazaryeri inşaatının önümüzdeki aylarda tamamlanacağını ifade etti.

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici ilçede yeni pazaryeri inşaatının önümüzdeki aylarda tamamlanacağını ifade etti. Kaymakam Bilici, geçtiğimiz aylarda inşaat çalışmalarına başlanılan ve hızla yapımı süren 3 bin metrekarelik kapalı salı pazarı alanında incelemelerde bulundu. İnşaat çalışmalarının hızla ilerlediğini kaydeden Kaymakam Bilici, önümüzdeki aylarda inşaatın tamamlanacağını dile getirerek, "Kapalı pazar yeri ilçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - AFYONKARAHİSAR

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