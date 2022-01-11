Kavak'ta OSB Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu açıldı - Son Dakika

Kavak Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosunun açılışı yapıldı.

Mesleki Eğitim Meslek Programı uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Kavak OSB'de düzenlenen OSB Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu, İlçe Müftüsü Yakup Belen'in yaptığı dua ile açıldı.

Kaymakam Ömer Saygılı, açılış programında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu açıldığını söyledi.

Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosunun önemine dikkati çeken Saygılı, "Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu ile OSB'lerde işgücü piyasasındaki arz talep dengesini oluşturmak, mesleki ve teknik eğitim mezunlarının istihdam oranlarını artırmak ve işgücünün gerçek iş ortamlarında yetişmesi sağlamak amaçlanıyor." dedi.

Açılışa Belediye Başkan Yardımcısı Reşat Ayyıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, Organize Sanayi Bölge Müdürü Ali İhsan Uzun, AK Parti İlçe Başkanı Onur Bakır ile daire amirleri, sanayiciler ve vatandaşlar katıldı.