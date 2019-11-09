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Son Dakika 3. Sayfa Emirdağ'da otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

Emirdağ'da otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobilin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Emirdağ'da otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobilin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Emirdağ ilçesine bağlı Gömü Belediyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emirdağ istikametinden Afyonkarahisar istikametine doğru seyir halinde bulunan Arif G. (23) yönetimindeki 03 BD 206 plakalı otomobil, aynı istikamette yaya olarak karşıya geçen Abdulkadir K.'ye (20) çarptı. Trafik kazasında yaya Abdulkadir K. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yaralıyı Emirdağ Devlet Hastanesine sevk etti. Yaralının tedavi altında tutulduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Emirdağ, Afyon, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 10:42 Kaynak: İHA
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