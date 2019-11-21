Son Dakika Haberleri: Emirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Emirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Emirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Emirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Hamzahacılı-Salihler köy yolu, Daydalı köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emirdağ ilçesi istikametinden Çeltik ilçesine doğru seyir halinde bulunan Ali G. yönetimindeki 26 VF 909 plakalı araç, Hamzahacılı-Salihler köy yolu istikametinde bulunan virajı alamayarak yoldan çıktı. Meydana gelen trafik kazasında Ali G. (1954) ve araç içerisinde bulunan Rükiye G. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yaralıları Emirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Emirdağ, Afyon, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Müge Anlı'nın 14 yaşında evlenen kadına verdiği tepki Twitter'da gündem oldu
Camide önce dua edip, ardından yardım kutusundaki paraları çalan hırsızlar tutuklandı Talihsiz adam, eşinin cansız bedeniyle 2 gün yaşadı Bayburt'ta bir evde çıkan yangında 3 kişi yanarak can verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 18:45:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]