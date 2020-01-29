Emirdağ'dan deprem bölgesine yardım - Son Dakika
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Emirdağ'dan deprem bölgesine yardım

6 saat önce

Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem sebebiyle mağduriyet yaşayan vatandaşlara ulaştırmak için Afyonkarahisar'ın Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu'nun başlattığı yardım kampanyasına ilçe halkı yoğun destek verdi.

Emirdağ'dan deprem bölgesine yardım, System.String[]

Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem sebebiyle mağduriyet yaşayan vatandaşlara ulaştırmak için Afyonkarahisar'ın Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu'nun başlattığı yardım kampanyasına ilçe halkı yoğun destek verdi.


Türkiye genelinde olduğu Afyonkarahisar'da da deprem bölgesine yardımlar devam ediyor. Emirdağ Belediyesi'nin, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem sebebiyle mağduriyet yaşayan vatandaşlara ulaştırmak için hazırladığı ve içerisinde gıda, giysi ve yakacak gibi bazı malzemelerin bulunduğu 2 tır ve 3 pikap, Başkan Serkan Koyuncu'nun da katıldığı törende dualarla yola çıktı. Yardım kampanyasına ilçe merkez ve köylerinde yaşayan vatandaşlar, esnaflar ve gurbetçiler katıldı.


"İlçe halkıma teşekkür ediyorum"


Yardım kampanyası hakkında bilgiler veren Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, "Toplamda 2 tır ve 3 pikap dolusu ısıtıcı, battaniye, gıda erzak kolileri, oyuncak, çuval un, çuval şeker, kömür ve giysi İl AFAD Müdürlüğü bilgisinde gerekli lojistik depolara ulaştırılacaktır. Gönüllerimiz dualarımız sizlerle 'Acılar bir, kalpler bir' diyerek başlattığımız bu kampanyada emeği geçen, yardımda bulunan tüm gerek yurt içinde gerek yurt dışındaki vatandaşlarımıza hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Elazığ ve Malatya'da yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ve her zaman yanlarında olduğumuzu iletiyor, Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın diye ümit ediyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Emirdağ, Malatya, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:55 Kaynak: İHA
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