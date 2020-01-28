Emirdağ İlçe Belediyesi'nden 'Evde Bakım Hizmeti' - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emirdağ İlçe Belediyesi'nden 'Evde Bakım Hizmeti' - Son Dakika

Emirdağ İlçe Belediyesi'nden 'Evde Bakım Hizmeti'

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Emirdağ İlçe Belediyesi tarafından evden çıkamayan ve yatalak hastalar için Evde Bakım Hizmeti veriliyor.

Emirdağ İlçe Belediyesi'nden 'Evde Bakım Hizmeti', System.String[]

Afyonkarahisar'ın Emirdağ İlçe Belediyesi tarafından evden çıkamayan ve yatalak hastalar için Evde Bakım Hizmeti veriliyor.


Emirdağ Belediyesi, 56 projesi içinde yer alan bir projeyi daha faaliyete geçirdi. Sosyal ve ekonomik açıdan yoksulluk ve yoksunluk içerisinde bulunan, evden çıkamayacak durumda bulunan yaşlı, hasta, engelli ve bakıma muhtaç bireylerin kişisel bakımları, sosyal ve kurumsal yönlendirme ihtiyaçlarını ücretsiz karşılamak için "Evde Bakım Hizmet Aracı" hizmet vermeye başladı. "Evde Bakım Hizmet Aracı" tarafından; yaşlı ve engellilerin öz bakımları, saç kesimi, tıraş, tırnak kesimi, ev yada oda temizlikleri, acil alışverişleri, elektrik ve su faturalarını yatırmalarına yardımcı olmak, evlerinde sıhhi tesisat veya elektrik sorunu varsa görevli teknik eleman tamiratı ve ihtiyaç sahibi hastalara alt bezi ve havalı yatak yardımı gibi birçok hizmet sunuluyor. - AFYONKARAHİSAR

Emirdağ, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 01:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çirkin plan deşifre oldu! Almanya'ya iltica etmek için annesinin kapısına ırkçı yazı yazdırttı
Marmaris'te 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Elazığ depreminin simgesi Azize: Hiçbir zaman inancımı kaybetmedim Son dakika: Manisa beşik gibi! 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 19:59:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Emirdağ İlçe Belediyesi'nden 'Evde Bakım Hizmeti' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]