Emirdağ Kaymakamı Bilici, 97 yaşındaki "Cumhuriyet Çınarı" Fatma Sağsöz'ü ziyaret etti - Son Dakika

Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, Cumhuriyet'in 97. yılı dolayısıyla ilçedeki 97 yaşındaki Fatma Sağsöz'ü ziyaret etti.

Cumhuriyet çınarı Sağsöz'ün Güveçci köyündeki evine misafir olan Kaymakam Bilici, hayır duasını alarak istek ve taleplerini dinledi.

Ziyaret ile ilgili açıklamada bulunan Kaymakam Bilici," 97 yaşındaki Cumhuriyet çınarımız Fatma Sağsöz'ün evine misafir olarak sağlık durumu hakkında bilgi aldık. Fatma teyzemizin ellerinden öpüyor, Rabb'imden kendisine sağlık ve uzun ömürler diliyorum." ifadesini kullandı.

Bilici, günün anısına yaşlı çınara hediye takdim etti.