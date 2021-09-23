Emirdağ Tapu Müdürlüğü'nün 10 aylık işlem hacmi rakamları açıklandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde son 10 aylık dönemde 8 bin 486 tapu, Ayrıca 88 bin resmi senet, 22 bin tescil istem belgesinin taraması işleminin yapıldığı belirtildi.

Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, Emirdağ Tapu Müdürlüğü çalışanlarına özverili ve üstün çalışmalarından dolayı başarı belgesi verdi. Tapu Müdürlüğü' nün en yoğun müdürlüklerin başında geldiğini belirten Kaymakam Bilici, personellerin tapu işlemlerinin yürütülmesi ve işlemlerin kısa sürede tamamlanmasından dolayı gösterdikleri gayret ve başarılı çalışmalarından ötürü kendilerine teşekkür edip bundan sonraki süreçte de başarılar diledi.

Tapu Müdürü Dursun Kurt, Emirdağ Tapu Müdürlüğü olarak hedeflerinin, vatandaşlara işlemlerini en kısa sürede tamamlayarak müdürlükten mutlu bir şekilde ayrılmalarını sağlamak olduğunu belirtti.

Kurt, müdürlük olarak 10 aylık bir sürede yapılan faaliyetleri anlatarak, "Emirdağ, Gömü ve Davulga Belediyeleri ile Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) uygulaması ortak kullanıma açılarak belediyeler ve vatandaşların iş yükü azaltılmıştır. Ağustos ayı itibariyle, Emirdağ Tapu Müdürlüğü' nün şimdiye kadarki en yüksek işlem hacmine ulaşılmıştır. (Bundan önceki rekor Cumhuriyet dönemine aittir. Eylül 2021 tarihi itibariyle 8 bin 486 Tapu işlemi yapılmıştır. Bu sayı Eylül 2020 tarihinde 5689' dur. Ayrıca 88 bin resmi senet, 22 bin tescil istem belgesinin taraması bitirildi ve cumhuriyet tarihinden bugüne kadar yapılan bütün tapu işlemlerinin evrakları ayıklanıp tasnif edilmiştir. Bu yaklaşık olarak 650 bin evrak yapmaktadır" dedi. - AFYONKARAHİSAR