Son Dakika Haberleri: Emirdağ Türküsü'nü Hiç Böyle Dinlemediniz

Emirdağ Türküsü'nü Hiç Böyle Dinlemediniz

43 dakika önce

Afyonkarahisar'da iki çocuğun kendi imkanlarıyla oluşturdukları ekipmanlarla söyledikleri Emirdağ Türküsü, sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı.

Emirdağ Türküsü'nü Hiç Böyle Dinlemediniz, System.String[]
Afyonkarahisar'da iki çocuğun kendi imkanlarıyla oluşturdukları ekipmanlarla söyledikleri Emirdağ Türküsü, sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı.

Afyonkarahisar'da iki çocuk şarkı söyleme hayalini kendi oluşturdukları ekipmanlarla hayata geçirdi. Gençlerden biri oturduğu tuğlanın üzerine eline kilim yıkamada kullanılan tokaç alırken diğeri de yağ tenekesi kullandı. Eline tokaç alan genç ağzıyla bağlama sesi çıkarırken diğeri de tahtadan orgu çaldı. Bu iki sanatsever çocuğun şekilde seslendirdiği "Emirdağ Türküsü" sosyal medyada büyük beğeni topladı. 3 milyon sosyal medya kullanıcısı tarafından izlenen görüntüler hem güldürdü hem de kulakların pasını sildi. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:14 Kaynak: İHA

Yenikadinda Gösterme, Magazin
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erasmus İçin Geldiler, Lezzet Turunda Hastanelik Oldular (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan İçin Hazırlanan Doğum Günü Videosu Büyük İlgi Gördü

Şeyma Subaşı, Cesur Pozlarıyla Yürek Hoplattı! ABD Gözaltında Tutulan Binlerce Çocuğa Cinsel Taciz İddiasıyla Sarsılıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 12:57:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emirdağ Türküsü'nü Hiç Böyle Dinlemediniz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]