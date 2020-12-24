Emirdağlı üreticilere küçükbaş hayvan desteği - Son Dakika

Afyonkarahisar Valiliği tarafından hayata geçirilecek olan "Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var" projesi için Emirdağ pilot ilçe oldu.

Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, yaptığı yazılı açıklamada, tarımsal ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği alanında verim ve kalitenin yükseltilerek istikrarlı gıda arzının sağlanmasının, mevcut küçükbaş hayvancılık işletmelerinin hayvan sayısının artırılmasının, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılmasının, köyden kente göçün önlenmesinin ve kırsal alanda refahın yükseltilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Projeyle 100 küçükbaş hayvan desteğinin sağlanacağını belirten Koyuncu, şöyle devam etti:

"Projenin şartları, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, projenin başlangıç tarihi itibarıyla faal olarak küçükbaş hayvancılık yapıyor veya daha önce küçükbaş hayvancılık yapmış olmak, küçükbaş hayvancılık yapmaya elverişli ve asgari 150 baş damızlık küçükbaş hayvan ve yeni doğacak yavruları barındırma kapasitesine sahip olmak."

İşletmeler de bulunan anaç hayvan sayısının 100 baş ve üzerine tamamlanacağını aktaran Koyuncu, 5 yıl boyunca anaç hayvan sayısının 100 başın altına düşürülmemesi gerektiğini dile getirdi.