Emirdağlılar Vakfı Kadınlar Kurulu, 'Vakfa Bağış' için kahvaltıda buluştu

Eskişehir'deki Emirdağlılar Vakfı Kadınlar Kurulu üyeleri, 'Vakfa Bağış' için bir otelde düzenlenen kahvaltıda buluştular.



Eskişehir'deki Emirdağlılar Vakfı Kadınlar Kurulu Başkanı Avukat Aslıcan Özgür İleli, düzenlenen kahvaltı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kahvaltıda toplanan maddi yardımlar Emirdağlılar Vakfına bağışlanıp yardıma muhtaç çocuklara gidecektir. Toplanan bağışlar, yardıma muhtaç çocuklar için nefes olacaktır. Emirdağlılar Vakfı Yönetim Kurulunun girişimleri ile; bir sonraki kadınlar kurulu toplantımızda kadınlarımıza 'ücretsiz sağlık taraması' yapılacaktır" dedi.



Toplantı sonunda kahvaltıya iştirak eden Emirdağlılar Vakfı Başkan Yardımcısı Mehmet Kahya, "Etkinliğe gelen kadınlarımıza çok teşekkür ederim. Emirdağlı hemşehrilerimizi kucaklamak için her zaman hazırız. Bütün görüş ve önerilerinizi dinlemek için, Vakıf binamızda hemşehrilerimizi bekleriz. İlerleyen günlerde her türlü etkinliklerimizi, Eskişehir'de gerçekleştireceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR