İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emirgan 'da iskele altında mahsur kalan köpeğin DEGAK ekipleri tarafından kurtarılma görüntülerini Twitter hesabından paylaştı. Vali Yerlikaya paylaşımında, "Sahil Güvenlik'e bağlı DEGAK-04 ekiplerimiz Emirgan'da iskele altında mahsur kalan bir can dostumuzu kurtardı. Savunmasız, zor durumda kalan bir cana ulaşan her yardım eli içimizi ısıtıyor. Ekiplerimizi yürekten kutluyorum. İstanbul, can dostlarımızla güzel" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

İstanbul, Emirgan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › EMİRGAN'DA İSKELE ALTINDA MAHSUR KALAN KÖPEK KURTARILDI - Son Dakika

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