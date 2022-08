EMİRGAN'DA İSKELE ALTINDA MAHSUR KALAN KÖPEK KURTARILDI

EMİRGAN'da iskele altında mahsur kalan köpeği Sahil Güvenlik'e bağlı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) ekipleri kurtardı. Köpeğin kurtarılma görüntülerini İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından paylaştı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emirgan'da iskele altında mahsur kalan köpeğin DEGAK ekipleri tarafından kurtarılma görüntülerini Twitter hesabından paylaştı. Vali Yerlikaya paylaşımında, "Sahil Güvenlik'e bağlı DEGAK-04 ekiplerimiz Emirgan'da iskele altında mahsur kalan bir can dostumuzu kurtardı. Savunmasız, zor durumda kalan bir cana ulaşan her yardım eli içimizi ısıtıyor. Ekiplerimizi yürekten kutluyorum. İstanbul, can dostlarımızla güzel" ifadelerini kullandı.