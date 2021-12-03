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Emirgan Korusu'na Hollanda'dan hediye gelen İstanbul laleleri ekildi - Son Dakika

Emirgan Korusu'na Hollanda'dan hediye gelen İstanbul laleleri ekildi

03.12.2021 15:30
Emirgan Korusu'na Hollanda'dan hediye gelen İstanbul laleleri ekildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hollanda İstanbul Başkonsolosu Arjen Uijterlinde ile Emirgan Korusu'nda Hollanda'dan gönderilen İstanbul lalesinin sembolik dikimini gerçekleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hollanda İstanbul Başkonsolosu Arjen Uijterlinde ile Emirgan Korusu'nda Hollanda'dan gönderilen İstanbul lalesinin sembolik dikimini gerçekleştirdi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre Hollanda Krallığı İstanbul Başkonsolosu Arjen Uijterlinde tarafından 4 Kasım 2021'de İBB'ye hediye edilen bin lale soğanı, Sarıyer Emirgan Korusu'nda İstanbul Meydanı'nda dikiliyor.

Törende konuşan Başkonsolos Uijterlinde, lalenin yüzyıllar sonra tekrar evine döndüğünü ve aynı zamanda Türkiye-Hollanda arasındaki ilişkileri de temsil ettiğini söyledi.

İki ülke arasında, Osmanlı Devleti döneminden bu yana yaklaşık 400 yılı aşkındır kurulmuş diplomatik ilişkiler bulunduğunu bildiren Uijterlinde, "Osmanlı ile savaşa girmeyen birkaç ülkeden bir tanesi Hollanda. Şu ana kadar hiçbir savaş olmadı iki ülke arasında. Dolayısıyla laleler, bu anlamda dostluğu ve aramızdaki iş birliğini de temsil ediyor ve ona bir referans aynı zamanda." diye konuştu.

İBB Başkanı İmamoğlu da İstanbul lalesini, İstanbul'un benzersiz doğasının sunduğu fırsatların bir simgesi olarak gördüğünü belirtti.

İstanbul lalesi

Lale yetiştiriciliği 16. yüzyılda Osmanlı bahçelerinde başladı. O zamandan beri lale soğanları diplomatik ilişkileri geliştirmek için hediye olarak kullanıldı. Bu ilişkiler üzerinden ilk laleler 16. yüzyılın sonlarında Avrupa ve Hollanda'ya götürüldü.

Kaynaklarda İstanbul'da ıslah edilmiş ilk lale çeşidini elde eden kişinin Şeyhülislam Ebüssuud Efendi olduğunu belirtilirken, yine 18. Yüzyılda Osmanlı'da şekil ve renk bakımından farklı ve her birine ayrı ad verilmiş yüzlerce lale türünün ortaya çıktığı kaydediliyor.

Yaprakları hançerler gibi sivri, uzun ince badem şekilli olan İstanbul lalesi, 18. yüzyılın başına kadar gelişmeye devam etti ve özel olarak yetiştirildi. Bu lale değişik renk ve desenleriyle özel olarak tanımlandı ve genel olarak "İstanbul lalesi" olarak anıldı.

Dünya Lale Derneği de bazı ülkelerde "Tulipa Acuminata" olarak adlandırılan bu türün kökeninin yapılan araştırmalar sonucu Osmanlı bahçelerine dayandığını tespit etti.

Halk Ekmek fiyatları

İmamoğlu, lale dikimi sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı.

Bir gazetecinin "Halk Ekmek fiyatlarında bir değişiklik olacak mı?" sorusunu yanıtlayan İmamoğlu, yıl içerisinde ve başında mal tedarik ettikleri için süreci yürütebilecek durumda olduklarını belirterek, "Ancak tabii ki önümüzdeki yıl nasıl bir maliyetle karşı karşıya kalacağız -ki sübvanse etmeyi elbette düşünürüz - ama ne kadarını yapabiliriz, nasıl bir fiyat çıkabilir, inanın bunu tahmin etmek güç." yanıtını verdi.

Emirgan Korusu'na Hollanda'dan hediye gelen İstanbul laleleri ekildi

Emirgan Korusu, Hollanda, İstanbul, Lale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Emirgan Korusu'na Hollanda'dan hediye gelen İstanbul laleleri ekildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emirgan Korusu'na Hollanda'dan hediye gelen İstanbul laleleri ekildi - Son Dakika
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