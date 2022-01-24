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Emirgan Korusu'nda kartpostallık kar görüntüleri - Son Dakika

Emirgan Korusu'nda kartpostallık kar görüntüleri

24.01.2022 14:01

Emirgan Korusu'nda kartpostallık kar görüntüleri İstanbul'da 3 gündür etkili olan kar yağışı sonrası birçok ilçe beyaza büründü.

Emirgan Korusu'nda kartpostallık kar görüntüleri

İSTANBUL - İstanbul'da 3 gündür etkili olan kar yağışı sonrası birçok ilçe beyaza büründü. İstanbul'un Sarıyer ilçesi Emirgan Korusu'nda yağan kar sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul'da 3 gündür etkili olan kar yağışı sonrası birçok ilçe beyaza büründü. Gece saatlerinde etkisini artıran ve sabah da devam eden kar yağışı, Emirgan Korusu'nu da beyaza bürüdü. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar ise Emirgan Korusu'na gelerek eğlenceli vakit geçirdi. Emirgan'da oluşan manzara kendine hayran bıraktı. Bazı vatandaşlar hayvanları beslerken bazıları ise bol bol fotoğraf çekildi. Hem yetişkinler, hem de çocuklar karın tadını doyasıya çıkardı.

"Gayet güzel kartpostallık resmen"

Sarıyer'de ikamet eden Yasemin Emir, sabah saatlerinde Emirgan Korusu'na geldiğini ve yürüyüş yaptığını söyledi. Fotoğraf çekmeyi sevdiğini belirten Emir şöyle konuştu: "Çok güzel kar yağmış. Gelip gezmek istedim. Fotoğraf çekildim. Fotoğraf çekilmeyi çok seviyorum. Burada oturduğum için yaz kış her dönem geliyorum. Burası çok güzel. Sabah erkenden geldim buraya kar erimesin diye. Gayet güzel kartpostallık resmen. Normalde sincap, kedi, martı gibi hayvanları görmek mümkün ama bugün soğuktan herhalde hiç birini göremedim. Bir buçuk saattir buradayım. Sahilden buraya yürüdüm. Herkes gelsin buraya gezsin muhakkak."

"Çocukluğuma döndüm"

Şişli'den Emirgan'a gelen Gülcan Bulut ise çocukluğuna döndüğünü ifade etti. Tatile gelmiş gibi hissettiğini dile getiren Bulut, "Bol bol fotoğraf çekildim. Yaklaşık bir saattir buradayım. Şu an bir hayvan göremedim ama sincapların olduğunu biliyorum. Papağanlar vardı bir de martılar onları görebildim bir tek. Ben Şişli'de oturuyorum. Orada kar bu kadar yok. O yüzden özellikle geldim. Keşke her yer böyle olsa daha çok kar görebilsek. Tatile gitmiş gibi hissettim. Abant gibi olmuş burası. Yürümek çok keyifliydi. Çok mutlu oldum. Çocukluğuma döndüm diyebilirim" diye konuştu.

Emirgan Korusu'nda kartpostallık kar görüntüleri
Emirgan Korusu'nda kartpostallık kar görüntüleri
Emirgan Korusu'nda kartpostallık kar görüntüleri

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Emirgan Korusu, İstanbul, Emirgan, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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