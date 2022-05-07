EMİRGAN KORUSU'NDAKİ 'LALE ŞÖLENİ'NE FOTOĞRAF GÖLGESİ - Son Dakika
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EMİRGAN KORUSU'NDAKİ 'LALE ŞÖLENİ'NE FOTOĞRAF GÖLGESİ

07.05.2022 14:25

EMİRGAN Korusu'nda kartpostallık görüntü oluşturan lalelere fotoğraf çekilmek isteyenler tarafından zarar verildi.

EMİRGAN Korusu'nda kartpostallık görüntü oluşturan lalelere fotoğraf çekilmek isteyenler tarafından zarar verildi. Ziyaretçilerin, fotoğraflarının daha güzel çıkması için ezilen lalelerin üzerine çiçek kasası koyduğu da görüldü. Fotoğraf stüdyosunu andıran korudaki laleler arasında fotoğraf çekilenler kendini herkes basmış, ben de bastım diyerek savundu.

Bu yıl yaklaşık 3 milyon soğanlı bitkinin ekildiği Emirgan Korusu'ndaki laleler ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Bu ilgi, tıpkı Gülhane Parkı'nda olduğu gibi çiçeklerin zarar görmesine neden oldu ve lale manzarasının tadına gölge düşürdü. Koruyu ziyarete gelenlerin, fotoğraf çekilmek için laleleri ezerek kendilerine yol yaptı. Bazı ziyaretçilerin de çiçek kasalarını ezilen lalelerin üstüne koyduğu ve o şekilde bıraktığı görüldü.

Laleler arasında fotoğraf çekilen bir kişi, Herkes basmış, ben de bastım haklısınız. Herkes bastığı için, sırf resim olsun diye bastım dedi. Başka bir kişi ise, Lalelere basmıyoruz, daha önce basılan yerdeyiz. Daha önce basılmasaydı, basmazdım diyerek kendini savundu.

ŞU ANDA BURADA YIKIM VAR

Ayfer Akıncı, Gerçekten çok üzücü. O kadar emek veriliyor, bu kadar güzelliğin bu şekilde heba edilmesi yazık. Her şeye saygı göstermek lazım ama maalesef zamanımızda hiçbir şeye saygı kalmadı dedi.

Emirgan Korusu'nu ziyarete gelen Hüseyin Gürtekin de, Bu durumu görünce çok üzülüyorum. Bu buraya nasıl dikilmiş, bunu düşüneceksin biraz. Yağmurda, çamurda insanlar buraya emek vermiş. Resim çekilecekseniz, durup kenarda çekilin diye konuştu.

Gülay Bayçer de, Geçen sene geldiğimizde harikaydı, basmaya, girmeye kıyamazdın. Şu anda burada resmen bir yıkım var. Buranın lale için bir gezme özelliği kalmamış. Çok yazık. Şu anda üzülerek geziyorum. Misafirlerimi getirdim ama hayal kırıklığına uğradım ifadelerini kullandı.

Balıkesir'den Emirgan Korusu'nu gezmeye geldiğini belirten bir kişi de, Gerçekten çok üzüldüm. Gerekli önlem ve koruma yapılmamış. Lalelerin hep üzerine basılmış. Bizler vatandaş olarak çok dikkat etmeliyiz dedi.

EMİRGAN KORUSU'NDAKİ 'LALE ŞÖLENİ'NE FOTOĞRAF GÖLGESİ
EMİRGAN KORUSU'NDAKİ 'LALE ŞÖLENİ'NE FOTOĞRAF GÖLGESİ
EMİRGAN KORUSU'NDAKİ 'LALE ŞÖLENİ'NE FOTOĞRAF GÖLGESİ
EMİRGAN KORUSU'NDAKİ 'LALE ŞÖLENİ'NE FOTOĞRAF GÖLGESİ
EMİRGAN KORUSU'NDAKİ 'LALE ŞÖLENİ'NE FOTOĞRAF GÖLGESİ
EMİRGAN KORUSU'NDAKİ 'LALE ŞÖLENİ'NE FOTOĞRAF GÖLGESİ
EMİRGAN KORUSU'NDAKİ 'LALE ŞÖLENİ'NE FOTOĞRAF GÖLGESİ
EMİRGAN KORUSU'NDAKİ 'LALE ŞÖLENİ'NE FOTOĞRAF GÖLGESİ
EMİRGAN KORUSU'NDAKİ 'LALE ŞÖLENİ'NE FOTOĞRAF GÖLGESİ
EMİRGAN KORUSU'NDAKİ 'LALE ŞÖLENİ'NE FOTOĞRAF GÖLGESİ
EMİRGAN KORUSU'NDAKİ 'LALE ŞÖLENİ'NE FOTOĞRAF GÖLGESİ
EMİRGAN KORUSU'NDAKİ 'LALE ŞÖLENİ'NE FOTOĞRAF GÖLGESİ

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Van'da cadde ve kaldırımlar lale ve çiçeklerle süslendi Van'da cadde ve kaldırımlar lale ve çiçeklerle süslendi Fotoğraf çekilmek için tüm laleleri ziyan ettiler! Gülhane Parkı'ndaki görüntüler pes dedirtti Fotoğraf çekilmek için tüm laleleri ziyan ettiler! Gülhane Parkı'ndaki görüntüler pes dedirtti

Emirgan Korusu, Gülhane Parkı, Lale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EMİRGAN KORUSU'NDAKİ 'LALE ŞÖLENİ'NE FOTOĞRAF GÖLGESİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: EMİRGAN KORUSU'NDAKİ 'LALE ŞÖLENİ'NE FOTOĞRAF GÖLGESİ - Son Dakika
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