EMİRGAN SAHİLİNDE DENİZE DÜŞEN KÖPEĞİ İTAFİYE KURTARDI - Son Dakika

Emirgan Sahili'nde köpek suya düştü. Dalgaların da etkisiyle sahil boyunca sürüklenen köpek dakikalarca kurtarılmayı bekledi. Çevredeki vatandaşların köpeği fark etmesi üzerine hemen itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu köpek denizden çıkartıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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