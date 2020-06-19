EMİRGAN SAHİLİNDE DENİZE DÜŞEN KÖPEĞİ İTAFİYE KURTARDI - Son Dakika

EMİRGAN SAHİLİNDE DENİZE DÜŞEN KÖPEĞİ İTAFİYE KURTARDI
Emirgan Sahili'nde köpek suya düştü.
Emirgan Sahili'nde köpek suya düştü. Dalgaların da etkisiyle sahil boyunca sürüklenen köpek dakikalarca kurtarılmayı bekledi. Çevredeki vatandaşların köpeği fark etmesi üzerine hemen itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu köpek denizden çıkartıldı.
Görüntü dökümü:
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(CEP TELEFONU)
Mahsur kalan köpek
-Kurtarılması
Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 01:26 Kaynak: DHA
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