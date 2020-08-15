EMİRGAN SAHİLİNDE GENÇLERİN "TAHTALI" ÇÖZÜMÜ - Son Dakika

Can EROK/ İstanbul DHA SARIYER Emirgan sahilinde yıllardır denize giren vatandaşların rahatça denize girip çıkmasını sağlayan merdivenlerin geçtiğimiz ay belediye tarafından kaldırılması üzerine mahallenin gençleri tahtadan merdiven yaptı.

'BURADA BİRİSİ DENİZE DÜŞSE NEREDEN ÇIKABİLİR'

Merdivenlerin kaldırılmasının doğru olmadığını söyleyen Ramazan Aldırmaz, burada denize giren bir kişinin çıkabileceği yer olmadığını belirterek, merdivenlerin yeniden yapılması gerektiğini söyledi. Aldırmaz, "Buradaki merdivenleri belediye kaldırdı. Burada oturan zengin insanlar yüzünden buradaki merdivenler kaldırıldı. Burada birisi denize düşse nereden çıkabilir. Çıkacağı bir yer yok. Bu bir ölümdür. En son biri öldü diyorlar, buraya kadar sürüklendi. Evet buradan çıktı diyorlar. Burada merdiven olmadığı sürece nasıl çıkacak. Burada merdiven yok, ben bu insanı nasıl kurtaracağım" dedi. Denize giren çocuklar da merdivenlerin belediye tarafından kaldırıldığını söyledi. Çocuklar, bir kişinin kazara denize düşmesi durumunda denizden çıkarılabileceği yer olmadığını söylediler.