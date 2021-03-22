Emirhan Aydoğan 10 gole doğrudan katkı sağladı
22.03.2021 09:01
Bursaspor'un deplasmanda Adanaspor'u 3-0 mağlup ettiği maçta bir gol ve bir de asiste imza atan Emirhan Aydoğan, bu sezon takımı adına 10 gole doğrudan etki sağladı.
Bursaspor'un deplasmanda Adanaspor'u 3-0 mağlup ettiği maçta bir gol ve bir de asiste imza atan Emirhan Aydoğan, bu sezon takımı adına 10 gole doğrudan etki sağladı.
TFF 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda Adanaspor'u 3-0 mağlup eden Bursaspor'da Emirhan Aydoğan ismi ön plana çıktı. Yeşil-beyazlı takımın zorlu deplasmandaki ilk golünü atan 24 yaşındaki futbolcu, üçüncü golün de asistini yaptı. Bu sezon toplamda 7 gole ulaşan Emirhan Aydoğan, asist sayısını da 3'e çıkarttı. Yeşil-beyazlı takımın bu sezon attığı 10 gole doğrudan etki sağlayan Emirhan, Adanaspor maçında gördüğü sarı kart sebebiyle cezalı duruma düştü. Emirhan Aydoğan, Bursaspor'un iç sahada oynayacağı Altay maçında forma giyemeyecek. - BURSA
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