Emirhan Aydoğan: "Son ana kadar mücadelemizi göstereceğiz"

Bursasporlu futbolcu Emirhan Aydoğan, Balıkesirspor maçını sonrası, "Her zaman son ana kadar mücadelemizi gösterip, kazanmaya devam edeceğiz" dedi.

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Bursaspor'un Balıkesirspor'u 3-1 yendiği müsabaka sonrası açıklama yapan Emirhan Aydoğan, 'Kazanmaya devam edeceğiz' şeklinde konuştu. Genç futbolcu, sosyal medya hesabındaki paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Az sayıda da olsa taraftarımızla buluşmak ve galip gelmek güzeldi. Her zaman son ana kadar mücadelemizi gösterip, kazanmaya devam edeceğiz. Bu galibiyetimiz Vefa'ya armağan olsun." - BURSA