- Bağcılarlı Emirhan'dan Süper Lig formalarıyla maske ve mesafe mesajı - Son Dakika

- Bağcılarlı Emirhan'dan Süper Lig formalarıyla maske ve mesafe mesajı

15.10.2020 12:16

- Bağcılarlı Emirhan'dan Süper Lig formalarıyla maske ve mesafe mesajı Bağcılar Belediyesi'nin desteklediği Gönül Bağı üyesi Emirhan Mete, 21 Süper Lig takımından temin ettiği formalarla anlamlı bir video klip hazırladı.

- Bağcılarlı Emirhan'dan Süper Lig formalarıyla maske ve mesafe mesajı

İSTANBUL - Bağcılar Belediyesi'nin desteklediği Gönül Bağı üyesi Emirhan Mete, 21 Süper Lig takımından temin ettiği formalarla anlamlı bir video klip hazırladı. Emirhan, sosyal medyada büyük beğeni toplayan klibiyle hem eğlendirdi hem de "Özlemini çektiğimiz stadyumların şenlenmesi için temizlik, maske ve mesafe kuralına uyalım" mesajı verdi.

Bağcılar Belediyesi desteğiyle kurulan sivil toplum inisiyatifi Gönül Bağı projesi, yaptığı etkinliklerle dikkat çekiyor. Gönül Bağı üyelerinden ortaokulu öğrencisi Emirhan Mete de farklı bir projeye imza attı.

Futbol gösterisi yaptı

Futbol sevdalısı olan ancak pandemi nedeniyle stadyumlardan uzak kalan 13 yaşındaki Emirhan, Türkiye Süper Lig takımlarıyla irtibata geçerek mektup yazdı ve onlardan forma ve bayrak istedi. 20 gün gibi kısa bir sürede Türkiye'nin en büyük takımlarından formaları temin eden Emirhan, bir video klip çekti. Arkadaşlarının da destek verdiği klipte Emirhan, giydiği formalarla Bağcılar sokaklarında gösteri yaptı. Müzik eşliğinde top sektirme ve kafa hareketleriyle videoya renk kattı. Emirhan, sosyal mesafe ve maske dikkat çekerken diğer Gönül Bağı üyeleri de balkonlardan bayrak sallayarak genç futbol tutkununa destek verdi.

"Statlar yeniden şenlensin"

Bağcılar Vakıflar Ortaokulu öğrencisi Emirhan Mete, sosyal medyada yayınladığı klipte; tüm futbolseverler gibi seyircili maçların özlemini çektiğini ve statların yeniden şenlenmesi için temizlik, mesafe ve maske kurallarına uyulması gerektiği mesajını verdi. Klip, izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. Emirhan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da salgın konusundaki duyarlılığından ve verdiği emeklerden dolayı Emirhan'ı tebrik etti. Minik Emirhan, Bağcılar Belediyesi Mahmutbey Stadyumu'nda projesini basın mensuplarına anlattı.

"Sahaları çok özledik"

Korona döneminde herkesin maskesini takması gerektiğini ve evlerde durması gerektiğini dile getiren 13 yaşındaki Emirhan Mete, "Korona döneminde futbolcular taraftarlardan, taraftarlarda futbolculardan ayrı kaldı. Onun için de ben bir hikaye hazırlayıp Bağcılar Belediyesi'ne götürdüm. Proje kapsamında Süper Lig'de bulunan her takımdan 2 adet forma ve 1 adet bayrak istedim. Herkes verdi. Verdikleri için teşekkür ederim. Ben o formaları mahallede giyindim. Herkes evlerden bayrak salladı. Ben de futbol oynadım. Gösteri yaptım. Sahaları çok özledik. Ama Kovid-19 tedbirleri sürecinde maskemizi takmalıyız ve evden dışarı çok fazla çıkmamalıyız. Evde kalıp maskemizi takıp koronayı atlattıktan sonra maçlara seyirci olarak gidebiliriz " şeklinde konuştu.

- Bağcılarlı Emirhan'dan Süper Lig formalarıyla maske ve mesafe mesajı
- Bağcılarlı Emirhan'dan Süper Lig formalarıyla maske ve mesafe mesajı
- Bağcılarlı Emirhan'dan Süper Lig formalarıyla maske ve mesafe mesajı
- Bağcılarlı Emirhan'dan Süper Lig formalarıyla maske ve mesafe mesajı
- Bağcılarlı Emirhan'dan Süper Lig formalarıyla maske ve mesafe mesajı
- Bağcılarlı Emirhan'dan Süper Lig formalarıyla maske ve mesafe mesajı
- Bağcılarlı Emirhan'dan Süper Lig formalarıyla maske ve mesafe mesajı
- Bağcılarlı Emirhan'dan Süper Lig formalarıyla maske ve mesafe mesajı
- Bağcılarlı Emirhan'dan Süper Lig formalarıyla maske ve mesafe mesajı
- Bağcılarlı Emirhan'dan Süper Lig formalarıyla maske ve mesafe mesajı
- Bağcılarlı Emirhan'dan Süper Lig formalarıyla maske ve mesafe mesajı
- Bağcılarlı Emirhan'dan Süper Lig formalarıyla maske ve mesafe mesajı

Spor Toto Süper Lig, Bağcılar Belediyesi, Bağcılar, Sivil, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Bağcılarlı Emirhan'dan Süper Lig formalarıyla maske ve mesafe mesajı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak CHP'nin kalesi İzmir'de AK Parti standına saldırı! Olay anı anbean kamerada Hatay'da sigara içmek için çakmak çakan gençler, kendilerini darbedenlerden şikayetçi oldu: Terörist damgası yemekten rahatsızız G.Saray'dan ayrıldıktan sonra küllerinden doğan Nzonzi, milli takımın değişilmez ismi oldu Son Dakika! Protestoların devam ettiği Kırgızistan'da Cumhurbaşkanı Ceenbekov görevinden istifa etti 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim Cephede hezimete uğrayan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan ölen askerleri için "yas" paylaşımı MHK, maçtan sonra gözlemci Yunus Yıldırım'la restoranda yemek ve baklava yiyen Fırat Aydınus'a soruşturma açtı
Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu         
12:02
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Kaç Türk SİHA'nız var?" sorusuna gülerek cevap verdi: Yeterince var         
11:49
Şehit babasından İBB Başkanı İmamoğlu'na büyük şok: Oğlumun adını kullanmayın Şehit babasından İBB Başkanı İmamoğlu'na büyük şok: Oğlumun adını kullanmayın         
11:31
Ajax CEO'su Van der Sar, Altay Bayındır'ı takip ediyor Ajax CEO'su Van der Sar, Altay Bayındır'ı takip ediyor         
11:29
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kadir Şeker'e 12 yıl hapis cezası verilmesine isyan etti Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kadir Şeker'e 12 yıl hapis cezası verilmesine isyan etti         
11:13
Gönlü razı gelmeyen gazi, ''Devletin parasına dokunulmaz'' deyip, milyonluk tazminatı istemedi Gönlü razı gelmeyen gazi, ''Devletin parasına dokunulmaz'' deyip, milyonluk tazminatı istemedi         
10:29
Tartışma yaratan Tartışma yaratan "Işıklar yanıyor" polemiğine Ahmet Necdet Sezer de dahil oldu         
10:14
Kanser hastası eşinin sağlığı için bir günde karar verip, tüm hayatlarını değiştirdiler Kanser hastası eşinin sağlığı için bir günde karar verip, tüm hayatlarını değiştirdiler         
09:58
Bursalı genç, 100 TL'de 50 TL'nin baskısı olduğunu görünce hemen bankaya koştu Bursalı genç, 100 TL'de 50 TL'nin baskısı olduğunu görünce hemen bankaya koştu         
09:51
Bağcılar'da kaldırımda bekleyen genç, park halindeki aracın çarpmasıyla havalandı Bağcılar'da kaldırımda bekleyen genç, park halindeki aracın çarpmasıyla havalandı         
09:33
25 yaşındaki genç, 25 yaşındaki genç, "Beni böyle hatırlayın" paylaşımı sonrasında sokak ortasında kafasına sıktı         
09:20
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ 2021'de ekrana dönüyor Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ 2021'de ekrana dönüyor         
09:11
Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı         
09:08
İngiltere'de gizli polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz İngiltere'de gizli polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz         
08:34
95 yaşında koronavirüsü yenen Fatma nine sırrını paylaştı: Bal, yoğurt ve süt yedim 95 yaşında koronavirüsü yenen Fatma nine sırrını paylaştı: Bal, yoğurt ve süt yedim         
08:27
Nurgül Yeşilçay'dan bomba Masumlar Apartmanı yorumu: Safiye'yi onlardan önce yaptık Nurgül Yeşilçay'dan bomba Masumlar Apartmanı yorumu: Safiye'yi onlardan önce yaptık         
01:01
Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı         
16:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2020 13:18:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: - Bağcılarlı Emirhan'dan Süper Lig formalarıyla maske ve mesafe mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei