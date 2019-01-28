Son Dakika Haberleri: Emirhan Toper Çiftlerde Şampiyon

Emirhan Toper Çiftlerde Şampiyon

7 dakika önce

Cruyff Vakfı Gençler Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası'nda mücadele eden Emirhan Toper, çiftlerde şampiyon oldu.

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Cruyff Vakfı Gençler Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası'nda mücadele eden Emirhan Toper, çiftlerde şampiyon oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 18 yaş altı kategorisindeki tenisçilerin katılımıyla Fransa'nın Tarbes kentinde düzenlenen turnuva sona erdi.

Çift erkeklerde finale yükselen Emirhan Toper ile Brezilyalı Joao Lucas Takaki, Hollanda'dan Niels Vink-Maarten ter Hofte ikilisini 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek şampiyonluğa uzandı.

16 yaşındaki Emirhan, teklerde de yarı final oynama başarısı gösterdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:36 Kaynak: AA

Hollanda, Tenis, Spor
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