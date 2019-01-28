Emirhan Toper'den 'Çiftler' Şampiyonluğu
1 saat önce
Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Fransa'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Tenis Cruyff Junior Masters Turnuvası'nda Milli tenisçi Emirhan Toper, çiftler şampiyonu oldu.
Uluslararası Tenis
Federasyonu (ITF) tarafından Fransa
'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Tenis Cruyff
Junior Masters Turnuvası'nda Milli tenisçi Emirhan Toper, çiftler şampiyonu oldu.
Brezilyalı partneri Joao Lucas Takaki ile rakiplerini 6-0, 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup eden Toper, tekler kategorisinde de yarı final oynama başarısını gösterdi. 18 yaş altı genç tenisçilerin mücadele ettiği turnuvada erkeklerde Türkiye
'nin yanı sıra Hollanda
, Rusya
, Brezilya, Japonya
, Avustralya
, Belçika
; kadınlarda Amerika
, İsviçre
, Arjantin
ve Fransa'dan 12 sporcu yer aldı.
16 yaşındaki tenisçi, genç erkekler genel sıralamasında 7'nci sıraya yükseldi.
- İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:43 Kaynak: DHA
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