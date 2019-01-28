Son Dakika Haberleri: Emirhan Toper'den 'Çiftler' Şampiyonluğu

Emirhan Toper'den 'Çiftler' Şampiyonluğu

1 saat önce

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Fransa'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Tenis Cruyff Junior Masters Turnuvası'nda Milli tenisçi Emirhan Toper, çiftler şampiyonu oldu.

Emirhan Toper'den 'Çiftler' Şampiyonluğu, System.String[]
Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Fransa'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Tenis Cruyff Junior Masters Turnuvası'nda Milli tenisçi Emirhan Toper, çiftler şampiyonu oldu. 

Brezilyalı partneri Joao Lucas Takaki ile rakiplerini 6-0, 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup eden Toper, tekler kategorisinde de yarı final oynama başarısını gösterdi. 18 yaş altı genç tenisçilerin mücadele ettiği turnuvada erkeklerde Türkiye'nin yanı sıra Hollanda, Rusya, Brezilya, Japonya, Avustralya, Belçika; kadınlarda Amerika, İsviçre, Arjantin ve Fransa'dan 12 sporcu yer aldı. 

16 yaşındaki tenisçi, genç erkekler genel sıralamasında 7'nci sıraya yükseldi.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:43 Kaynak: DHA

Tenis, Fransa, Spor
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