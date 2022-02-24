Emirhan Yalçın'ı öldüren yabancı uyruklu şahıs hakim karşısına çıktı - Son Dakika

Ankara'da Emirhan Yalçın'ı bıçaklayarak öldüren yabancı uyruklu Yahya Al Abdo hakim karşısına çıktı.

Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Abdo, Emirhan Yalçın'ın babası annesi, ablası, kardeşi ve olayda yaralanan Ali Yaşin Ülger'le taraf avukatları katıldı.

Altındağ ilçesinde yaşanan olayda 18 yaşındaki Emirhan Yalçın'ı bıçaklayarak öldüren ve Ali Yasin Güler'i yaralayan Abdo hakkında 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'tehdit ve hakaret' suçlarından müebbet ve 20 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı. Çıkan olaylarda 99 kişi hakkında da adli işlem yapılmıştı.

Tercüman aracılığıyla savunma yapan Abdo, kardeşiyle akşam saatinde olayın yaşandığı parka gittiklerini, bu esnada parkta oturan üç kişinin kendilerini işaret ettiğini ve hakaret edildiğini iddia etti. 3 kişiden birinin kendisine yumruk attığını ve korunmak için bıçağını savurduğunu söyledi.

"Hepinizi öldüreceğim"

Olayda yaralanan Ali Yasin Ülger ise Abdo kardeşlerin parka zarar verdiklerini ve küfrettiklerini belirtti. Kendilerinin neden küfür ettiği sorusu üzerine ise Emirhan Yalçın'a tekme attıklarını beyan ederek, "Sanığın vurması üzerin Emirhan yere düştü. Sanığın yanındaki kardeşi de Emirhan'a vurmaya çalışınca arkadaşımız Yaşar Mert ona müdahale etti ve ikisi birden yere düştü. Ben de onları ayırmak için oturduğum yerden kalktım. Bu esnada sanık belinden bıçağı çıkarıp sert bir şekilde yukarıdan aşağı Emirhan'ın göğüs kafesine vurdu ve bizden iki adım geri gitti. Bize 'Burada bekleyin arkadaşlarımı çağırıp geliyorum, hepinizi öldüreceğim' diye tehdit etti ve ikinci kez üzerimize bıçakla saldırdı. Emirhan'a yaptığı gibi bana da bıçakla vurdu, bıçak elime ve karnıma geldi ve oradan kaçtılar" dedi.

Tanık beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. - ANKARA