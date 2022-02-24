Emirhan Yalçın'ı öldüren yabancı uyruklu şahıs hakim karşısına çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Emirhan Yalçın'ı öldüren yabancı uyruklu şahıs hakim karşısına çıktı

24.02.2022 16:26
Emirhan Yalçın'ı öldüren yabancı uyruklu şahıs hakim karşısına çıktı

Ankara'da Emirhan Yalçın'ı bıçaklayarak öldüren yabancı uyruklu Yahya Al Abdo hakim karşısına çıktı.

Ankara'da Emirhan Yalçın'ı bıçaklayarak öldüren yabancı uyruklu Yahya Al Abdo hakim karşısına çıktı.

Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Abdo, Emirhan Yalçın'ın babası annesi, ablası, kardeşi ve olayda yaralanan Ali Yaşin Ülger'le taraf avukatları katıldı.

Altındağ ilçesinde yaşanan olayda 18 yaşındaki Emirhan Yalçın'ı bıçaklayarak öldüren ve Ali Yasin Güler'i yaralayan Abdo hakkında 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'tehdit ve hakaret' suçlarından müebbet ve 20 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı. Çıkan olaylarda 99 kişi hakkında da adli işlem yapılmıştı.

Tercüman aracılığıyla savunma yapan Abdo, kardeşiyle akşam saatinde olayın yaşandığı parka gittiklerini, bu esnada parkta oturan üç kişinin kendilerini işaret ettiğini ve hakaret edildiğini iddia etti. 3 kişiden birinin kendisine yumruk attığını ve korunmak için bıçağını savurduğunu söyledi.

"Hepinizi öldüreceğim"

Olayda yaralanan Ali Yasin Ülger ise Abdo kardeşlerin parka zarar verdiklerini ve küfrettiklerini belirtti. Kendilerinin neden küfür ettiği sorusu üzerine ise Emirhan Yalçın'a tekme attıklarını beyan ederek, "Sanığın vurması üzerin Emirhan yere düştü. Sanığın yanındaki kardeşi de Emirhan'a vurmaya çalışınca arkadaşımız Yaşar Mert ona müdahale etti ve ikisi birden yere düştü. Ben de onları ayırmak için oturduğum yerden kalktım. Bu esnada sanık belinden bıçağı çıkarıp sert bir şekilde yukarıdan aşağı Emirhan'ın göğüs kafesine vurdu ve bizden iki adım geri gitti. Bize 'Burada bekleyin arkadaşlarımı çağırıp geliyorum, hepinizi öldüreceğim' diye tehdit etti ve ikinci kez üzerimize bıçakla saldırdı. Emirhan'a yaptığı gibi bana da bıçakla vurdu, bıçak elime ve karnıma geldi ve oradan kaçtılar" dedi.

Tanık beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. - ANKARA

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... Bakan Kasapoğlu, Ankara'da 6 spor tesisinin açılış törenine katıldı Son dakika haberi... Bakan Kasapoğlu, Ankara'da 6 spor tesisinin açılış törenine katıldı Altındağ olaylarına neden olan cinayet davasında abla: Kardeşimle birlikte hayallerimi de öldürdüler Altındağ olaylarına neden olan cinayet davasında abla: Kardeşimle birlikte hayallerimi de öldürdüler

Ali Yasin, Yahya Al, Hakaret, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Emirhan Yalçın'ı öldüren yabancı uyruklu şahıs hakim karşısına çıktı - Son Dakika


Son Dakika
16:25 Ahmet Davutoğlu Rusya'nın Ukrayna'yı işgali hakkında konuştu! Madde madde yapılması gerekenleri sıraladı
16:12 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde bu akşam neler olacak? Kardeşini kaybeden Isabel ne yapacaktır?
16:12 Haluk Levent şimdi de elini, arabesk müziğin ünlü sesi Tüdanya'ya uzattı! Gırtlak kanseri sonucu sesini kaybetmişti
16:04 Kremlin: Ukrayna ile 'belirli şartlar' karşılanırsa görüşebiliriz! İşte o şartlar: Tarafsızlık ve silahların konuşlandırılmasının reddi!
16:03 Ukrayna düşürülen Rus helikopterinin fotoğraflarını paylaştı!
15:50 Ukrayna'daki Türk öğrenciler sosyal medyada: İmdat, kurtarın bizi!
15:44 Bir Zamanlar Çukurova'da bu akşam neler olacak? Züleyha, Hakan'ı affedebilecek mi?
15:39 Kapalıçarşı'da hareketli saatler! Savaş çıktı, altın arttı, vatandaş yatırım yapıyor
15:39 Bitcoin'de sert düşüş sürüyor! 35 bin doların altını gördü
15:32 Türkiye'yi terk etmenin bedelini ağır ödüyor! Diş hekimi Dışişleri'nden "Beni alın" çağrısında bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 16:33:34. #1.11#
SON DAKİKA: Emirhan Yalçın'ı öldüren yabancı uyruklu şahıs hakim karşısına çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement