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Emirli 2. Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisi açıldı - Son Dakika

Emirli 2. Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisi açıldı

16.11.2021 15:23
Emirli 2. Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisi açıldı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından çalışmalarına 2017'de başlanan Ömerli Emirli 2. Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisi hizmete açıldı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından çalışmalarına 2017'de başlanan Ömerli Emirli 2. Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisi hizmete açıldı.

İSKİ Ömerli İçmesuyu Arıtma Tesislerinde düzenlenen açılış töreninde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dünya ülkelerinin en önemli gündem maddesinin, küresel ısınmadan kaynaklı sorunlara karşı alınacak ortak tedbirler olduğunu söyledi.

İSKİ'nin bu kapsamda yaptığı çalışmaları anlatan İmamoğlu, "İklim değişikliği sebebiyle, ani yağışların sele sebep olduğu dünyamızda, su baskınları, seller İstanbul'un en kritik sorunlarından birisiydi. İSKİ, neredeyse İstanbul'u bu tür sel baskınlarında sıfır riske doğru taşımakta ciddi yatırımlar yapmıştır." ifadelerini kullandı.

İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu da toplam 540 milyon TL'ye mal olan Emirli 2. Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisleri içerisinde yer aldığını bildirdi.

Yerleşkede, Melen ve Yeşilçay regülatörleri ile Darlık ve Ömerli Barajları'ndan alınan suların arıtıldığını belirten Mermutlu, şunları kaydetti:

"Günlük arıtım kapasitesi 500 bin metreküp olan tesisin toplam kapasitesi, yine günlük 2 milyon 50 bin metreküpe ulaşacak. Tesiste arıtılan sular, tıpkı Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nde yer alan diğer tesislerde olduğu gibi, Anadolu Yakası'nın tamamı ile Fatih, Bakırköy, Beşiktaş, Sarıyer ve Zeytinburnu'nun su ihtiyacını karşılayacak. Tesisin hizmete girmesi ile birlikte, İSKİ'nin içme suyu arıtma kapasitesi yüzde 11,5, Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nin kapasitesi ise yaklaşık yüzde 32 oranında artacak."

Emirli 2. Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisi açıldı
Emirli 2. Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisi açıldı
Emirli 2. Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisi açıldı
Emirli 2. Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisi açıldı
Emirli 2. Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisi açıldı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, Ekrem İmamoğlu, İçme Suyu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Emirli 2. Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisi açıldı - Son Dakika


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