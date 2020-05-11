Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu, "Maskelerimizi hiçbir zaman çıkarmamalıyız. Bu virüs, bu hastalık tamamen yok oluncaya kadar aynı şekilde bu tedbirimizi sürdürmeliyiz" dedi.



Kaymakam Emiroğlu, Türk Kızılayı Silifke Şubesine bağlı olarak hizmet veren Mükerrem Toker Aşevini ziyaret ederek, Başkan Barbaros Uçar'dan faaliyetleri ile ilgili bilgiler aldı. Başkan Uçar, "Silifke Mükerrem Toker Aşevi adını İstanbul'da yaşayan Silifkeli hayırsever bir doktor olan Mürüvvet Türkili hanımefendinin merhum annelerinden almaktadır. Mürüvvet Türkili'nin aşevinin bulunduğu arsayı derneğimize bağışlaması ve Silifkeli hayırseverlerin yardımı ile inşaatının bitirilmesi neticesinde 2014 yılında Türk Kızılay Derneğinin aktif 16 aşevinden birisi olarak faaliyete başlamıştır. Normal zamanlarda Silifke içindeki ihtiyaç sahibi yaklaşık 350-400 kişiye günde bir öğün 3 çeşit sıcak yemek hizmeti verilmektedir. Bunların içindeki yaşlı hasta ve engelli vatandaşlarımızın yemekleri adreslerine ulaştırılmaktadır. 2020 yılında meydana gelen Covid-19 salgını, sokağa çıkma yasakları ve Ramazan ayının gelmesi münasebetiyle kaymakamlığımız himayelerinde, Silifke Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü ve Kızılay gönüllüleri iş birliği ile AŞ evi kapasitesi maksimum seviyeye çıkartılarak, günlük 2 bin kişinin adreslerine, resmi tatil ve hafta sonu fark etmeksizin günlük 3 çeşit yemek ulaştırılmaktadır ve Ramazan ayı boyunca da devam edilecektir" dedi.



Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu ise birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, "Burada bir hayır var. Öncelikle Kızılay'ın yaptığı, Diyanet Vakfımızın yaptığı ve bir araya gelerek katlayarak, büyüttükleri bir hayır yarışı var. İlçemizde 2 bin aileye iftarlık ve sahurluk sıcak yemek sunuyorlar. Kızılay Başkanımızın dediği gibi normal zamanlarda 300-400 aileyken şu anda 2 bin kişiye ulaşılabiliyor. Bu da Ramazan'ın maneviyatının, Ramazan'ın bereketinin bu ilçede Kızılay çatısı altında bir araya gelmenin göstergesidir. Diyanet Vakfımız bütün imkanları ile Ramazan ayında Kızılay ile birlikte görevini yerine getiriyor. Belediyemizin desteği var. Bu ilçeye hizmet veren Ticaret ve Sanayi Odasının desteği var. Bu bereket inşallah ramazan sonrasında da devam edecek" diye konuştu.



Bu bereket ve dayanışmayla beraber içinde bulunduğumuz sıkıntılı sürecin Ramazan'dan sonra kademe kademe azalacağını ifade eden Kaymakam Emiroğlu, şunları kaydetti:



"Tedbirleri uyguladığımız için sokağa çıkma kısıtlaması olan iller statüsünden kaldırıldık. Hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak. Ama her zaman dikkat etmemiz gereken birinci husus maskeler. Maskelerimizi hiçbir zaman çıkarmamalıyız. Bu virüs, bu hastalık tamamen yok oluncaya kadar aynı şekilde bu tedbirimizi sürdürmeliyiz. Sokağa çıkma yasağı kaldırılmış olsa da sahillerde, parklarda, piknik yapmak, oturmak, spor yapmak halen yasak. Aksi takdirde sokağa çıkma yasağı kalktı diye piknik yapan vatandaşlara kolluk kuvvetleri ceza uygulama zorunda kalırsa üzülürüz. Böyle bir duruma maruz kalmamalarını diliyorum. El birliği ile nasıl burada bir bereketlenme varsa, yine aynı şekilde el birliği ile bu tedbirlere uyarak bu hastalığı da yeneceğiz." - MERSİN