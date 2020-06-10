Emirsultan Camisi ve İznik Arkeoloji Müzesi meclis gündeminde - Son Dakika

Emirsultan Camisi ve İznik Arkeoloji Müzesi meclis gündeminde

Bursa'da yapımı bir türlü bitirilemeyen ve yılan hikayesine dönen Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın restorasyon çalışmaları Meclis gündemine taşındı.

Emirsultan Camisi ve İznik Arkeoloji Müzesi meclis gündeminde, System.String[]

Bursa'da yapımı bir türlü bitirilemeyen ve yılan hikayesine dönen Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın restorasyon çalışmaları Meclis gündemine taşındı.


CHP Bursa Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Avukat Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada İznik Arkeoloji Müzesi ile tarihi Emirsultan Camii'sindeki restorasyon çalışmalarının neden bitirilemediğini sordu.


Bursa'da yıllardır devam eden ve bir türlü bitirilemeyen İznik Arkeoloji Müzesi ile tarihi Emirsultan Camii'sindeki restorasyon çalışmaları CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu tarafından Meclis gündemine taşındı.


TBMM çalışmaları sırasında söz alan Nurhayat Altaca Kayışoğlu, "İktidarın ülkeyi yönetme konusundaki beceriksizliğinin restorasyon çalışmalarına da yansıdığını" ifade ederek şunları söyledi: "Bursa'da Kültür Bakanlığı kanalıyla yapılan restorasyon çalışmalarında maalesef restorasyonlar bir türlü bitirilemiyor. İznik Müzesi 8 ayda bitirileceği söylendiği halde 8 yılda bitirilemedi ve yapılan açıklamalara göre bu yıl açılacağı söyleniyor. Bu arada ismi de değiştirilmiş. İznik Arkeoloji Müzesi açılırsa "Türk İslam Eserleri Müzesi" olacak. Bu arada aynı adı taşıyan bir müzemiz daha var. kinci restorasyon vakası ise, Bursa Emirsultan Camii'si, üç yıldır restorasyonu bitirilemiyor. Bitirilemediği gibi yapılan çalışmalar sonucu camiinin kubbesinde ve duvarlarında derin çatlaklar oluştuğu görülüyor. Tarihi Emirsultan Camii'si etrafında oturanlar ve işyeri bulunanlar restorasyon çalışmasının ne zaman biteceğini merak ediyorlar. Camii'nin daha fazla hasar görmesinden de kaygılanıyorlar. Buradan Kültür Bakanı'na sesleniyorum, Bursa'daki restorasyonların bitirilmesi için gereğini yapacak mısınız?"


Bursa'daki restorasyon çalışmalarının hangi aşamada olduğu ve ne zaman bitirileceği konusunda önerge de hazırlayan Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergesinde şu soruları sordu: "Bakanlığınız ve İl Müdürlüğünüz kanalıyla Bursa ve ilçelerinde halen hangi restorasyon çalışmaları yürütülmektedir? Devam eden çalışmalar ne zaman tamamlanacaktır? Restorasyon çalışmalarına Ekim 2012 yılında başlanan ve 8 ayda tamamlanarak 2013 Haziran ayında açılacağı ifade edilen İznik Müzesi'ndeki çalışmalar, hangi aşamadadır?


İznik Müzesi'ndeki çalışmalar neden 8 yıl sürmüştür? Restorasyon çalışmaları için öngörülen bedel ne kadardır? Bugün itibariyle ne kadar harcama yapılmıştır? İznik'te halen Türk İslam Eserleri Müzesi adında bir müze olmasına rağmen İznik Arkeoloji Müzesi'nin de adının Türk İslam Eserleri Müzesi olarak değiştirilecek olmasının gerekçesi nedir? Restorasyon sonrası Türk İslam Eserleri Müzesi olarak hizmet vermesi planlanan İznik Arkeoloji Müzesi'ndeki sergilenen Roma, Bizans dönemi kalıntılarıyla tarihi çinilerin akıbeti ne olacaktır? Restorasyon çalışmalarına 2018 yılında başlanan ancak üzerinden 2 yıl geçmesine karşın tamamlanamayan Bursa Emirsultan Camii'deki çalışmalar neden bitirilememiştir? Emirsultan Camii'nin kubbesinde ve duvarlarında oluşan derin çatlaklara restorasyon çalışmaları mı sebep olmuştur? Söz konusu çatlaklar planlama hatasından mı yoksa yanlış restore çalışmalarından mı kaynaklanmaktadır? Emirsultan Camii cemaatinin ve çevre halkının tepkilerine neden olan restorasyon çalışmaları ne zaman tamamlanacak ve Camii ne zaman ibadete açılacaktır?" - BURSA

Bursa, İznik, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 12:21 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Emirsultan Camisi ve İznik Arkeoloji Müzesi meclis gündeminde - Son Dakika

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