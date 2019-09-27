- EMISCO Sözcüsü Filiz: "PKK çocukları ailelerinden koparmaya devam ediyor"

VARŞOVA - Sosyal Uyum İçin Avrupalı Müslümanlar Girişimi Sözcüsü Veysel Filiz, Varşova'da düzenlenen "Nefret Suçu ile Mücadelede Alınacak Tedbirler" temalı konferansta gerççekleştirdiği konuşmasında, "Teröre hizmet etmek için ailelerinden koparılan çocuk sayısının keskin bir şekilde artığını gösterdi. Bu uyarılara rağmen, PKK çocukları ailelerinden koparmaya devam ediyor" dedi.

Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı İnsani Uygulama Toplantısına Avrupa Müslüman Girişimi (Emisco) tarafından Polanya'nın başkenti Varşova'da "Nefret Suçu ile Mücadelede Alınacak Tedbirler" temalı konferans düzenlendi. Konferansa Emisco Sözcüsü Veysel Filiz ve Türkiye'den Yozgat belediye il ve ilçe belediye başkanları katıldı. Konferansta Sosyal Uyum İçin Avrupalı Müslümanlar Girişimi Sözcüsü Veysel Filiz, PKK ve FETO terör örgütüyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Filiz, "BM Genel Sekreteri, bu yıl çocuklar ve silahlı çatışma hakkındaki yıllık raporunda, PKK'nın çocuklara yönelik işlediği suçları bildirdi. Rapor teröre hizmet etmek için ailelerinden koparılan çocuk sayısının keskin bir şekilde artığını gösterdi. Bu uyarılara rağmen, PKK çocukları ailelerinden koparmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Terörizmle mücadeleyi etkisiz hale getiren bu çelişkili durumdur"

Filiz "Türkiye'de Hacer Akar'ın başlattığı protestoya onlarca aile katıldı. Batı ülkelerinin bu annelerle ilgilenmediğini görüyoruz ve terörist örgütü PKK'nin Avrupa'da insan hakları adına özgürce yürüyüş yapabildiği için bizim için şaşırtıcı bir durum değil. Derneklerin İnsan hakları adına Bataclan ve Brüksel'deki terör saldırılarını düzenleyen teröristlerin serbest bırakılmasını talep etmek için Avrupa'da yürüyüş yaptıklarını hayal edin. Terörizmle mücadeleyi etkisiz hale getiren bu çelişkili durumdur. Türkiye'de darbe girişiminden bu yana, FETÖ bazı hükümetlerle ilişkilere sahip, televizyona erişiyor ve nefret dolu fikirleri yaymak için AGİT'in insan hakları ve demokrasi konferansına geliyor. Bu örgütlerle karşı beslenen tutarsız işlemlerinin artık kabul edilemez düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Avrupa'daki ayrımcılık, nefret söylemleri ve suçlarıyla mücadelen eden EMİSCO özellikle İslamofobiyle ilgilenirken Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı bölgesindeki seçim gözlemi, demokratik kalkınma, insan hakları, hoşgörü ve ayrımcılık yasağı ve hukukun üstünlüğü alanlarında faaliyet gösteriyor.

Toplantıya Ak Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Dursun, Ak Parti Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Nezih Yalçın Akdağmadeni Belediye Başkanı, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın, Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Demir, Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Çodar, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Çoşar, Boğazlıyan İl Genel Meclisi Üyesi Mikail Demir, Doğu Türkistan Meclis Üyesi Abdulkadir Tümtürk, Avrupa Yozgat Lılar Federasyonu Yozgat Temsilcisi Coşkun Babayiğit katıldı.