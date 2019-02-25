Emisyon Hatası Yüzünden 8.5 Milyon Euro Para Cezası
31 dakika önce
MÜNİH Başsavcılığı, BMW'nin emisyon değerinde hata yaptığını ortaya çıkardı.
MÜNİH Başsavcılığı
, BMW'nin emisyon değerinde hata yaptığını ortaya çıkardı. Başsavcılık
BMW'nin 7 bin 965 aracında emisyon değerlerini ölçen cihazda hata tespit edildiğini ve şirkete 8.5 milyon Euro para cezası verildiğini ve bu cezaya BMW'nin itiraz etmediğini açıkladı.
DOLANDIRICILIK YOK
Başsavcılık, BMW 2018'in başından beri ürettiği M550xd ve 750xd modelinde tespit edilen hatanın, çalışanların ihmalinden veya hatasından kaynaklandığını belirterek, dolandırıcılık tespit edilmediğini belirtti. Alman otomobil üreticilerinden Volkswagen
'in 2015 yılında bazı araçlarında emisyon değerlerini manipüle ettiği tespit edilmişti. Bu yüzden şirkete karşı 'nitelikli dolandırıcılık', 'müşterilerini bilinçli olarak zarara uğratmak' ve 'bilinçli olarak çevreyi kirletmekten' dolayı yüz binlerce dava açılmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:50
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