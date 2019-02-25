Emisyon Hatası Yüzünden 8.5 Milyon Euro Para Cezası

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BMW'ye Emisyon Hatası Nedeniyle 8,5 Milyon Euro Ceza Kesildi

MEB'in İlk Kez Yapacağı Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sınavının Tarihi Belli Oldu