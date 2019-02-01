Emit Fuarı'nda Osmaneli Standına Yoğun İlgi
18 dakika önce
İstanbul Beylikdüzü'nde açılışı gerçekleştirilen Emit Fuarı'nda Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediyesi'nin standı yöresel özellikleriyle ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
İstanbul Beylikdüzü
'nde açılışı gerçekleştirilen Emit Fuarı'nda Bilecik
'in Osmaneli
İlçe Belediyesi'nin standı yöresel özellikleriyle ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
Açılışa katılan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin
, Bilecik ve Osmaneli Belediyesi stantlarını gezerek, yöresel ürünlerin ve Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler
Şifalı Sularının tanıtıldığı Osmaneli Belediyesi bölümünde ziyaretçilerle görüştü. Oldukça ilgi gören Osmaneli Belediyesi standı özellikle yöresel ürünleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekti.
Burada bir açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Nisan 2019 ayından itibaren Osmaneli turizmde ziyaretçi akınına uğrayacak. Acentelerle yapılan görüşmeler bunu ortaya koyuyor. Osmaneli sahip olduğu tarihi ve kültürel varlıklarının yanı sıra Osmanlı mutfağı ile gastronomi turizminde, eğitim, spor ve eko turizm konularında da ayrıcalıklı ve tercih edilen konuma geliyor" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:59 Kaynak: İHA
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