Son Dakika Haberleri: Emıt Fuarı Tamamlandı

Emıt Fuarı Tamamlandı

54 dakika önce

Dünyanın en önemli 4 turizm fuarı içinde gösterilen EMITT, tamamlandı.

Emıt Fuarı Tamamlandı, System.String[]
Dünyanın en önemli 4 turizm fuarı içinde gösterilen EMITT, tamamlandı. 4 gün süren fuar boyunca Alanya hakkındaki soruları doğru yanıtlayanlara çeşitli hediyeleri verildi.

Bu yıl 23'üncüsü düzenlenen ve İstanbul TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) tamamlandı. Fuarda Alanya, 64 metrekarelik özel tasarım stant ile tanıtıldı. Alanya standını ziyaret eden misafirler için soru-cevap aktivitesi yapıldı. Misafirler fanus içerisinden Alanya soru kartlarını çekerek bölge hakkındaki sorulara yanıt aradı. İnternet mecrasının kullanımının serbest olduğu etkinlikte sorulara doğru yanıt veren misafirlere Alanya'ya özgü çeşitli hediyeler verildi. Alanya muz bitkisi lifiyle hazırlanan objeler ise İstanbullular tarafından büyük ilgi gördü. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 04:54 Kaynak: İHA

İstanbul, Alanya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çamlıca Camii ve Atatürk Havalimanı Gibi Dev Projelerde Yer Alan Hedef Yapı İflas Etti Otomobilinde Kobra Zehri Ele Geçirilen Şüphelinin Evinde 1 Kilo Esrar Bulundu

Son Dakika! ABD Başkanı Trump'tan Venezuela'ya Askeri Müdahale Açıklaması Son Dakika! Genç Kızı Ormanlık Alanda Darp Eden 6 Kişi Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 17:48:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emıt Fuarı Tamamlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]