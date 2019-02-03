Emıt Fuarı Tamamlandı
54 dakika önce
Dünyanın en önemli 4 turizm fuarı içinde gösterilen EMITT, tamamlandı.
Dünyanın en önemli 4 turizm fuarı içinde gösterilen EMITT, tamamlandı. 4 gün süren fuar boyunca Alanya
hakkındaki soruları doğru yanıtlayanlara çeşitli hediyeleri verildi.
Bu yıl 23'üncüsü düzenlenen ve İstanbul
TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayan Doğu Akdeniz
Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) tamamlandı. Fuarda Alanya, 64 metrekarelik özel tasarım stant ile tanıtıldı. Alanya standını ziyaret eden misafirler için soru-cevap aktivitesi yapıldı. Misafirler fanus içerisinden Alanya soru kartlarını çekerek bölge hakkındaki sorulara yanıt aradı. İnternet mecrasının kullanımının serbest olduğu etkinlikte sorulara doğru yanıt veren misafirlere Alanya'ya özgü çeşitli hediyeler verildi. Alanya muz bitkisi lifiyle hazırlanan objeler ise İstanbullular tarafından büyük ilgi gördü. - ANTALYA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 04:54 Kaynak: İHA
Çamlıca Camii ve Atatürk Havalimanı Gibi Dev Projelerde Yer Alan Hedef Yapı İflas Etti
Otomobilinde Kobra Zehri Ele Geçirilen Şüphelinin Evinde 1 Kilo Esrar Bulundu
Son Dakika! ABD Başkanı Trump'tan Venezuela'ya Askeri Müdahale Açıklaması
Son Dakika! Genç Kızı Ormanlık Alanda Darp Eden 6 Kişi Gözaltına Alındı