Emit Fuarında Sarıkamış Standına Yoğun İlgi
1 saat önce
Dünyanın dört büyük turizm fuarı arasında yer alan EMITT-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilere 23. kez kapılarını açtı.
Dünyanın dört büyük turizm fuarı arasında yer alan EMITT- Doğu Akdeniz
Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilere 23. kez kapılarını açtı. Sarıkamış
'ta Bulunan otel işletmecileri ve genel müdürleri bölgenin kış ve yaz aylarında doluluk oranını artırmak için Beylikdüzü
'nde düzenlenen fuara katıldı. Fuar konuklarını Sarıkamış'a getirmek için fuarda Sarıkamış'ı anlattılar.
Fuar açılışını yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy Sarıkamış Standını ziyaret etti. Bakan Ersoy'a Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman
eşlik etti.
Krsital kara sahip olan Sarıkamış standı büyük ilgi gördü. - KARS
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:40 Kaynak: İHA
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