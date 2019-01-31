Son Dakika Haberleri: Emit Fuarında Sarıkamış Standına Yoğun İlgi

Emit Fuarında Sarıkamış Standına Yoğun İlgi

1 saat önce

Dünyanın dört büyük turizm fuarı arasında yer alan EMITT-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilere 23. kez kapılarını açtı.

Emit Fuarında Sarıkamış Standına Yoğun İlgi, System.String[]
Dünyanın dört büyük turizm fuarı arasında yer alan EMITT- Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilere 23. kez kapılarını açtı.

Sarıkamış'ta Bulunan otel işletmecileri ve genel müdürleri bölgenin kış ve yaz aylarında doluluk oranını artırmak için Beylikdüzü'nde düzenlenen fuara katıldı. Fuar konuklarını Sarıkamış'a getirmek için fuarda Sarıkamış'ı anlattılar.

Fuar açılışını yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Sarıkamış Standını ziyaret etti. Bakan Ersoy'a Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman eşlik etti.

Krsital kara sahip olan Sarıkamış standı büyük ilgi gördü. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:40 Kaynak: İHA

Doğu Akdeniz, Sarıkamış, Yaşam
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