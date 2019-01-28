Emitt 2019'da Uzman Konuşmacılar ve Fenomen İsimler Bir Araya Gelecek

Bilet Aldıran Fenomenlerle Hikaye Anlatma Sanatı

Dijital dönüşümle beraber turistler tatil planlarını ve alımını online sistemler üzerinden gerçekleştiriyorlar. İnternette hiç olmadığı kadar bilgi bulabilen müşteriler bu bilgi bolluğundan seçim yapmak için takip ettikleri influencer'ı dinliyorlar. Gezimanya Kurucu Ortağı Murat Özbilgi'nin İçerik Pazarlamasıyla Ziyaretçileri Artırmak sunumu üzerine gerçekleşecek panelde; attıkları bir tweet, çektikleri birkaç saniyelik video, yazdıkları bir yazıyla milyonları harekete geçirebilen fenomenlerin turizm noktaları için nasıl değer yarattıkları ve turizm markaları için nasıl yüksek yatırım getirisi sağlayabildikleri irdelenecek. Bu panelde yer alacak konuşmacılar ise Biz Evde Yokuz ekibinden Duygu Şar ve Bilgehan Çelik, Malta'dan ünlü instagrammer Jan Herzan ve Profesyonel Seyahat Bloggerları Derneği (PTBA) Başkanı Janicke Hansen olacak.

Turizmin Geleceği Onların Elinde! Y Kuşağı İle Doğru İletişim Kurmayı Öğrenin

Y kuşağı dünya üzerinde yaşayan en kalabalık nesli oluşturmakta. Çok dijitaller ve bütçelerini deneyimlere harcamayı da seviyorlar. 'Turizm sektörünü büyük ölçüde dönüştürmesi beklenen Y kuşağının karakteristik özellikleri nedir?', 'Bir turizm firmasını ya da destinasyonu tercih etmeleri için onlara neler sunulması gerekir?', 'Hangi iletişim kanallarına cevap verirler?' gibi soruların cevapları Fütürist, Ekonomist, T-İnsan ve Dijital Ajans Başkanı, Ufuk Tarhan'ın keynote sunumuyla irdelendikten sonra 7 kıtaya Ayak Basan En Genç Türk olan Barkın Laçin Özdemir ile soru cevap seansı gerçekleştirilecek.

Y Kuşağının turizmin dijitalleşmesinde büyük rol üstlendiğinin altını çizen Ufuk Tarhan, "Y Kuşağı 1980-2000 yılları arasında doğan; en yaşlısı 39, en genci de 19 yaşında olan; bilgisayar, internet ve cep telefonu ile büyüyen ilk nesil. Bu kuşak, dijitalleşmenin başlamasına ve hızlanmasına neden olan grubu temsil ediyor. O yüzden sadece turizmin değil, tüm iş ve yaşam koşullarının devrimsel dönüşümünden, dijitalleşmeden sorumlular.

Yaşamakta olduklarımıza etki ve katkıları en yüksek grup. Artık yeni dünyanın kurallarını, bilgisayar, internet ve mobil'e doğan ilk nesil Y'lerle, bunların hızla geliştiği ve onlarsız yaşamayı bilmeyen Alfalar'ın tercihleri belirleyecek. İlerleyen dönemde ise fiziksel ve sanal hayatın iç içe geçeceği yıllara doğru hızla ilerliyoruz. Turizm özelinde ele alırsak, karar verme aşamasından, deneyim yaşamaya kadar her şeyi, her adımda teknoloji ile iç içe gerçekleştireceğiz. Giderek bizi daha iyi tanıyan ve veri analitiği ile nelerden hoşlanacağımızı neredeyse bizden iyi bilen dijital asistanlarla rezervasyonlarımızı yapacak, belki de bazı seyahatlerimize şahsen değil, VR gözlüklerle çıkacağız" dedi.

Klasik tur satın alma döneminin bittiğine ve klişe destinasyonlara gitgide ilginin azaldığını belirten 7 kıtaya Ayak Basan En Genç Türk Barkın Laçin Özdemir, "Ulaşımın kolaylaşması ve ucuzlaşmasıyla birlikte artık daha ucuz ve daha uç noktalara ilgi artıyor. İngilizcenin, GPS sistemlerinin ve dijital bankacılığın yaygınlaşması bu konuda çok önemli. Artık her genç bilgi erişiminin kolaylığı sayesinde Londra, Roma, Paris gibi klişe şehirlere kendi programlarını sıfırdan sonuna kadar hazırlayabiliyor. Uç noktalarda ve farklı deneyimlerde tur satın alımlarına doğru ilerliyoruz. Bunu sadece turistik olarak düşünmemek lazım, daha önce de belirttiğim gibi olağandan daha fazlasını istiyoruz. Hedeflerimiz, beklentilerimiz bir önceki nesle göre çok ama çok daha yüksek" dedi.

Gastronomi Mercek Altında

Yeme-içme sektörü gezginler için en büyük motivasyon alanlarından biri. Tatilcilerin yüzde 81'i neler yenip içilir diye araştırmadan bir destinasyona gitmiyor. Gastronomik turizme merak bu kadar fazlayken gastronominin ve yerel mutfağın destinasyon pazarlamasına katkıları, bölgedeki oteller ve restoranlar üzerindeki etkileri ve tatil tüketicilerini nasıl cezbettiği başlıkları Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe'nin moderatörlüğünde Afiyet Olsun, İsraf olmasın Proje Koordinatörü Ali Akgün, Yeni medya, Influencer Marketing ve Sosyal Medya Danışmanı Cem Karakuş, Uzman Diyetisyen Dilara Koçak ve Mutluluk Okulu& Verimlilik Enstitüsü Kurucusu Dr. Ebru Nurluoğlu'nun katılımıyla mercek altına alınacak.

Gastronomi alanında gerçekleşen yeniliklere dikkat çeken Uzman Diyetisyen Dilara Koçak, "Önümüzdeki dönem için coğrafi işaretli yiyecekler, geleneksel gıda, yerel üretim ve özellikle Akdeniz mutfağının turizm açısından önemli olacağını düşünüyorum. Ülkemizin özel coğrafi konumu, pek çok kültürü barındırması lezzet çeşitliliği açısından sağlığına dikkat edenleri de mutlu edecek noktada" şeklinde görüşlerini paylaştı.

ITE Turkey Hakkında

ITE Turkey, 20 ülkede 32 ofisi, 1.000'i aşkın deneyimli personeliyle dünya çapında yılda 150'den fazla fuar ve konferans düzenleyen, uluslararası fuarcılık şirketi ITE Group'un Türkiye ofisidir. Türkiye'nin lider sektörlerinde lider fuarlar düzenleyen ITE Turkey, YEM Fuarcılık, EUF - E Uluslararası Fuar Tanıtım Hizmetleri ve Platform Uluslararası Fuarcılık şirketlerinden oluşmaktadır.

Yapı, turizm, kozmetik, gıda, raylı sistemler ve lojistik sektörlerinde Türkiye'nin lider fuarlarını düzenleyen ITE Turkey gücünü, Türkiye ve bölgedeki deneyiminin yanı sıra grup şirketleri arasında yer aldığı ITE Group'un küresel ağından alıyor. ITE Turkey, fuarcılık sektöründeki güçlü küresel ağını içinde yer aldığı her bir sektöre aktararak, düzenlediği fuarlarda yeni iş, iş birliği ve satın alma fırsatları yaratıyor, bu sektörlerin gelişmesine katkıda bulunuyor.