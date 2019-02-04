Emitt 2019 Fuarında Kilis Standına "En Etkin Tanıtım" Ödülü

Kilis EMİTT 2019 fuarında kilis standına "en etkin tanıtım" ödülüne layık görüldü.

Kilis EMİTT 2019 fuarında kilis standına "en etkin tanıtım" ödülüne layık görüldü.



Kilis'in tarihi, turistik ve kültürel değerlerini en iyi şekilde tanıtmak, Kilis'in turizm pazarında güçlendirmek ve ön plana çıkarmak amacıyla "EMİTT 2019" fuarına katılım sağlandı. İstanbul'da TÜYAP - Beylikdüzü fuar alanında, 31 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen fuarda Kilis "En Etkin Tanıtımı Gerçekleştiren İl" ödülüne layık görüldü. Kilis Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüseyin Kara, Emeği geçen kurum ve kuruluşlara, fuar alanına gelip katılım sağlayan Kilislilere teşekkür ettiğini ifade ederek, "31 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen fuarda Kilis "En Etkin Tanıtımı Gerçekleştiren İl" ödülüne layık görüldü" diye konuştu. - KİLİS

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