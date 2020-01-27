EMITT 2020 İstanbul'u Mona Lisa'yla buluşturuyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi EMITT 2020 İstanbul'u Mona Lisa'yla buluşturuyor - Son Dakika Ekonomi

EMITT 2020 İstanbul'u Mona Lisa'yla buluşturuyor

6 saat önce

Mona Lisa: Beyond The Glass sergisi, turizm fuarı EMITT ve HTC Vive iş birliği ile TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 30 Ocak – 2 Şubat'ta ziyaretçileriyle buluşacak.

EMITT 2020 İstanbul'u Mona Lisa'yla buluşturuyor, System.String[]

Mona Lisa: Beyond The Glass sergisi, turizm fuarı EMITT ve HTC Vive iş birliği ile TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 30 Ocak – 2 Şubat'ta ziyaretçileriyle buluşacak.

Katılımcılar; Google Earth VR aracılığıyla aynı zamanda Eyfel Kulesi, Kolezyum, Mısır Piramitleri ve Ayasofya gibi birçok yeri sanal gerçeklik (VR) gözlükleriyle ziyaret edebilecek.

Fuarda "Turizm 4.0" başta olmak üzere; dijitalizasyon, çevrim içi satışlar ve dijital pazarlama konuları da uzmanlarla konuşulacak.

2025'in sonuna kadar 90 milyar doları aşacağı tahmin edilen sanal gerçeklik pazarı; eğlence, eğitim, sağlık ve turizm gibi birçok alanda katma değer sağlamak amacıyla kullanılıyor. (Fotoğraflı)


Mona Lisa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:03 Kaynak: DHA
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