EMİTT'e Balıkesir hikayesini dünyaya anlatıyor - Son Dakika
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EMİTT'e Balıkesir hikayesini dünyaya anlatıyor

6 saat önce

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, dünyanın en büyük 4 turizm fuarından biri olan EMITT 2020'de 20 ilçesinin tanıtımını yapıyor.

EMİTT'e Balıkesir hikayesini dünyaya anlatıyor, System.String[]

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, dünyanın en büyük 4 turizm fuarından biri olan EMITT 2020'de 20 ilçesinin tanıtımını yapıyor. 2 Şubat tarihine kadar sürecek olan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açılışını yaptığı fuara katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ilçe belediye başkanlarıyla birlikte şehri tanıttı.


Dünyanın en büyük dört turizm fuarından birisi olan ve açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yapılan 24'üncü Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMİTT) başladı. 2 Şubat tarihine kadar devam edecek fuarda, tüm dünyadan katılımcılar, davetli tur operatörleri ve sektörün uzmanları, turizm sektörünün küresel ve yerel gündem konuları tartışırken, 35 ülke, dünyanın önemli turist çekim noktaları ve Türkiye'den 40'a yakın destinasyon tanıtılıyor. 20 ülkeden 200'ün üzerinde davetli tur operatörlerinin katıldığı belirtilen fuara, bu yıl 60 bin ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Balıkesir'in turizm potansiyelini doğal kültürel ve yöresel değerlerini dünyaya anlatmak için büyükşehir belediyesi tarafından açılan stant yerli ve yabancı çok sayıda konuğun ilgilisini çekti. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, standı ziyaret eden konuklara Balıkesir'in tarihi ve turizmi hakkında bilgiler verdi. Fuarda, ilçe belediye başkanlarıyla birlikte stantları ziyaret eden Başkan Yılmaz, turizmcileri Balıkesir'in 20 ilçesine davet etti.


4 mevsim turizm


Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda 20 ilçenin adına büyükşehir standı kurduklarını belirten Başkan Yılmaz "Dünyanın en büyük fuarlarından birisi olan, 94 ülkenin yerini aldığı Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda Balıkesir'imizin turizm potansiyelini dünyaya anlatıyor; doğal, kültürel ve yöresel değerlerimizi tanıtıyoruz. Büyükşehir olarak şehrimizin turizm potansiyelini harekete geçirecek, turizmi 12 aya yayacak çalışmalar yapıyoruz. Balıkesir'de kıyı turizmi, kültür turizmi, doğa turizmi, termal turizm, sağlık turizmi, spor turizmi gibi her türlü turizm olanağı var. Bizler, bu olanakları 4 mevsime yayarak turizm gelirlerinden şehrimize düşen payını artırmak için çalışıyoruz" dedi. - BALIKESİR

Doğu Akdeniz, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:26 Kaynak: İHA
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