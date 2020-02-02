EMITT'e Balıkesir rüzgarı esti - Son Dakika

24. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) Balıkesir rüzgarı esti. Son gününe kadar canlılığını koruyan fuarın en çok ziyaret alan stantlarından bir olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi standında şehrin turizm potansiyeli anlatılarak tüm ilçelerinin tanıtımı yapıldı.



94 ülkeden 60 binin üzerinde ziyaretçinin katılımıyla gerçekleştirilen dünyanın en büyük dört turizm fuarı arasında yer alan 24. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) sona erdi. İstanbul TUYAP Fuar ve Kongre Merkezinde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşmasıyla başlayan fuarın açılışına katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, beraberinde ilçe belediye başkanlarıyla Balıkesir'i tanıttı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi standında ilçe belediye başkanlarıyla ziyaretçileri ağırlayan Başkan Yılmaz, diğer stantları ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi standını da ziyaret eden Başkan Yılmaz ve ilçe belediye başkanlarına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin kendi elleriyle ikramda bulunarak yakından ilgilendi.



Fuarda Balıkesir'in turizm potansiyeli anlatıldı



4 gün süren fuarda, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi koordinesinde kamu ve özel sektörden diğer kurumların katılımıyla 20 ilçenin tanıtımı yapılarak her ilçenin potansiyeli anlatıldı. 4 mevsim turizm potansiyeli olan Balıkesir'in her bir köşesinin; doğası, denizi, termal su kaynakları, ovaları, kamp rotaları ve otelleri hakkında ziyaretçiler bilgilendirilerek görsellerle tanıtımları yapıldı.



Balıkesir'in yöresel kıyafetleri ilgi odağı oldu



Fuarın gözdeleri arasında yer alan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi standında ayrıca kentin yöresel zenginlikleri ve kültürel yapısı hakkında da bilgiler verildi. Balıkesir'in yöresel kıyafetlerini taşıyan canlı mankenler, kıyafetleri ve gösterişli başlıklarıyla fuarın ilgi odağı oldu. Yerli yabancı katılımcıların fotoğraf çektirmek için sıraya girdiği mankenler, ziyaretçilere taşıdıkları kıyafetlerin hikayelerini aktardılar. Protokol üyeleri ve vatandaşların ilgisinin yanı sıra basın kuruluşlarının da ilgi gösterdiği Balıkesir standında, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve daire başkanları yayın kuruluşlarına röportaj vererek Balıkesir'in potansiyelini anlattı. - BALIKESİR