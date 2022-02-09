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EMİTT FUARI, DÖŞEMEALTI NERGİSİ KOKACAK - Son Dakika

EMİTT FUARI, DÖŞEMEALTI NERGİSİ KOKACAK

09.02.2022 16:12

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin alternatif ürün yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak için kooperatiflerle yaptığı işbirliği meyvesini vermeye devam ediyor.

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin alternatif ürün yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak için kooperatiflerle yaptığı işbirliği meyvesini vermeye devam ediyor. Toprak Ana Tarım Kooperatifi'ne hibe edilen nergis soğanlarının çiçekleri toplanarak, Emitt Fuarı'ndaki Antalya standına gönderildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğü, kırsal bölgelerde ekilemeyen alanların değerlendirilerek tarıma kazandırılması için birçok proje üretiyor. İlçelerin ve mahallelerin iklim ve toprak çeşitliliği dikkate alınarak doğru bitki, doğru çeşit seçimi ile teşviklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Toprak Ana Tarım Kooperatifi'ne 10 bin adet nergis soğanı hibe etti.

ÇİÇEKLER KİOSKLARDA SATILACAK

Döşemealtı ilçesinin Karaveliler Mahallesi'nde üretim alanı bulunan Toprak Ana Tarım Kooperatifi tarafından yetiştirilecek olan nergis çiçekleri hasat edilerek, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alındı. İlk hasat çiçekler İstanbul'daki Emitt 2022 Fuarı'nda, Antalya Büyükşehir Belediyesi standını süsleyecek. Kadın eli değen çiçekler, Emitt Fuarı'nın mis gibi kokmasını sağlayacak.

ÜRETİM ARTTIRILACAK

Toprak Ana Tarım Kooperatifi üyesi Bahar Aşık, 1.5 dönüm alana 10 bin nergis soğanının Ekim ayında dikildiğini belirterek, Antalya Büyükşehir Belediyesi, yetiştirdiğimiz çiçekleri satın aldı. Gelecek yıllarda ekim alanlarını arttıracağız dedi. Dikimin yapıldığı Döşemealtı ilçesinin Karaveliler Köyü'nde yaşayan Ayşe Tuna, ilk kez nergisi gelir için diktiklerini belirterek, Nergis soğanlarını diktik, şimdide hasadını yapıyoruz. Başkanımız Muhittin Böcek'e çok teşekkür ederim dedi.

EMİTT FUARI, DÖŞEMEALTI NERGİSİ KOKACAK
EMİTT FUARI, DÖŞEMEALTI NERGİSİ KOKACAK
EMİTT FUARI, DÖŞEMEALTI NERGİSİ KOKACAK

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Emitt Fuarı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EMİTT FUARI, DÖŞEMEALTI NERGİSİ KOKACAK - Son Dakika


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