EMITT FUARI'NDA FETHİYE STANDINA YOĞUN İLGİ - Son Dakika

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı(EMITT)'nda Fethiye Belediyesi de tanıtım standı açtı. Türkiye turizminin önemli noktalarından biri olan Fethiye için açılan standa katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

Bu yıl 25'incisi düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) Büyükçekmece'deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı. 22 Şubat'a kadar devam edecek olan fuara Türkiye'deki il ve ilçelerin yanısıra birçok ülkeden de temsilci katılıyor.

Fuarda, temsilciler tarafından kurulan stantlarda Türkiye'nin turizm merkezleri tanıtılacak. Fuarda Fethiye Belediyesi tarafından, sivil toplum kuruluşlarının da yardımlarıyla tanıtım standı açıldı. Standa büyük ilgi gösteren ziyaretçiler, Fethiye'nin güzelliklerinin tanıtıldığı kısa filmi dev ekrandan izledi. Ayrıca ilçe ile özdeşleşen yamaç paraşütü keyfini, sanal gerçeklik gözlüğü ile yaşadı.

FETHİYE BELEDİYESİ OLARAK ŞİMDİDEN HAZIRLIKLARIMIZI TAMAMLADIK

Turizm sezonu için hazırlıklarını tamamladıklarını söyleyen Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Pandemiden dolayı hem yurtdışı hem de yurtiçindeki turizm çalışanları kötü etkilendi. Özellikle önümüzdeki sezonda hem yurtiçi hem de yurtdışından misafirlerimizi bekliyoruz. Bugün Fethiye olarak turizm destinasyonundaki tüm arkadaşlarımızla bölgemizi tanıtmak için stant açtık. Gelecek olan misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak için Fethiye Belediyesi olarak şimdiden hazırlıklarımızı tamamladık dedi.

STANDIMIZA YOĞUN BİR İLGİ VAR

Fuarın ilk gününde stantlarına yoğun ilgi olduğunu söyleyen Alim Karaca, Fethiye Belediyesi sadece burası değil yurtdışında da olmak üzere birçok fuarda yerini alıyor. Her zaman yoğun ilgi ile karşılaşıyoruz. Bugün de standımıza yoğun bir ilgi var. Fethiye Belediyesi'nin açtığı bu standa, tüm paydaşlar yoğun ilgi gösteriyorlar ifadelerini kullandı.

REZERVASYONLARIMIZ YÜZDE 50'YE VARDI

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı ise, Biz Fethiye olarak bu fuarları özlemiştik. Pandemiden dolayı geçtiğimiz yıl gelemedik. Geçen yıl kötü geçti. Bu sene rezervasyonlarımız çok iyi. Az önce arkadaşlarımızla görüştük. Rezervasyonlarımız yüzde 50'ye vardı. Fethiye olarak bütün kurumlar bir aradayız diye konuştu.