Son Dakika Haberleri: Emıtt Fuarı'nda Gaziantep Standına İlgi

Emıtt Fuarı'nda Gaziantep Standına İlgi

33 dakika önce

Bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) açılan Gaziantep standını 4 gün boyunca yaklaşık 10 bin yerli ve yabancı ziyaret etti.

Emıtt Fuarı'nda Gaziantep Standına İlgi, System.String[]
Bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) açılan Gaziantep standını 4 gün boyunca yaklaşık 10 bin yerli ve yabancı ziyaret etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) işbirliğiyle hazırlanan standı, fuar süresince ziyaret edenlere tanıtım broşürleriyle bilgilendirmeler yapıldı ve yöresel lezzetler ikram edildi.

Yerli ve yabancı birçok ziyaretçi, 31 Ocak-3 Şubat 2019 tarihlerinde İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'ndaki Gaziantep standına ilgi gösterdi.

Gaziantep standını İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep Valisi Davut Gül, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı Başkanı Metin Sözen, GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım başta olmak üzere İstanbul'da faaliyet gösteren Gaziantep hemşehri derneklerinin başkanları ve üyeleri, geleneksel el sanatları sanatkarlarının üye olduğu Anadolu El Sanatlarını Yaşatma ve Geliştirme Derneği (ANELSANDER) başkanı ve üyeleri ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:54 Kaynak: AA

Gaziantep Ticaret Odası, Doğu Akdeniz, Gaziantep, Kültür Sanat
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