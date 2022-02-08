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EMİTT Fuarında "Marka Şehir Balıkesir" tanıtılacak - Son Dakika

EMİTT Fuarında "Marka Şehir Balıkesir" tanıtılacak

08.02.2022 10:55
EMİTT Fuarında "Marka Şehir Balıkesir" tanıtılacak

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMİTT) bu yıl 9-12 Şubat tarihlerinde İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde yapılacak.

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMİTT) bu yıl 9-12 Şubat tarihlerinde İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde yapılacak. Marmara Bölgesinin incisi Balıkesir 3'üncü salondaki 262 metrekarelik alanda tanıtılacak.

Balıkesir, her yıl 50 bine yakın sektör profesyonelini bir araya getiren, dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan EMİTT'te, "Hayat Dolu Balıkesir" konseptiyle görücüye çıkacak.

Balıkesir'in tarihi, doğası, termali, denizi, gastronomisi ve kültür rotalarıyla her mevsime hitap eden turizm potansiyeli dört gün sürecek fuarda, tecrübeli bölge rehberlerinin ve TÜRSAB Bölge temsilciliğinin de katkılarıyla en iyi şekilde tanıtılacak.

Unesco Milli Komisyonu'nca "Sağlık ve Esenlik" temasında Avrupa'nın seçkin destinasyonu olarak Ulusal Gastronomi Şehri seçilen, İda Madra Jeoparkı ve Unesco adayı olan Aeneas Rotası ile Avrupa Kültür Rotaları'na dahil olan Balıkesir'in, ulusal ve uluslararası ağlarda güçlenen turizm potansiyeli en iyi şekilde vurgulanacak.

Öte yandan Balıkesir Ticaret Odası koordinasyonunda ünlü şef ve yemek kitabı yazarı Ömür Akkor tarafından hazırlanacak ve gastronomi şehri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen " Türkiye'yi Doyuran Şehir Balıkesir"in gastronomik değerlerinin tanıtılacağı "İlçe İlçe Gastronomi Atlası" eserinin imza töreni de 9 Şubat tarihinde saat 13.00'de Balıkesir standında gerçekleştirilecek.

Gourmand Cookbook Awards'ta "Selçuklu Mutfağı" adlı eseri ile "Dünyanın En İyi Mutfak Tarihi Kitabı" ödülüne layık görülen, daha önce gerçekleştirdiği Balıkesir ziyaretinde şehrin gastronomisini deneyimleme fırsatı bulan ve şehrin gastronomisinden oldukça etkilendiğini her fırsatta dile getiren Ömür Akkor ile Balıkesir'in mutfağı üzerine bir sohbet gerçekleştirecek.

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Doğu Akdeniz, Balıkesir, İstanbul, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel EMİTT Fuarında 'Marka Şehir Balıkesir' tanıtılacak - Son Dakika


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