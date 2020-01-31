EMITT Fuarında Menderes'e yoğun ilgi - Son Dakika
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EMITT Fuarında Menderes'e yoğun ilgi

6 saat önce

İstanbul'da düzenlenen EMITT Turizm Fuarında Menderes Belediyesi de stant açarken, stant yoğun ilgi gördü.

EMITT Fuarında Menderes'e yoğun ilgi, System.String[]

İstanbul'da düzenlenen EMITT Turizm Fuarında Menderes Belediyesi de stant açarken, stant yoğun ilgi gördü.


Menderes ilçesinin tanıtımı adına İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (İzmir YİKOB) ile birlikte Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT'e katılan Menderes Belediyesinin yetkilileri, fuarda stant açtı. Açılan stant fuar ziyaretçilerinden ilgi gördü. İlçenin tarihi ve kültürel değerlerinin sergilendiği stantta, Menderes'in boncuk ocaklarında üretilen nazar boncukları ziyaretçilere hediye edildi.


Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, tanıtım çalışmalarına devam edeceklerini ifade ederek, "Dünyanın en büyük dört turizm fuarından birisi olan EMITT'e katılarak ilçemizin tüm güzelliklerini fuar ziyaretçilerine sunuyoruz. 94 ülkenin katılım sağladığı fuarda İzmir YİKOB ile birlikte yer aldığımız standımıza büyük ilgi olması bizleri de mutlu ediyor. Menderes'imizin tarihi ve kültürel değerlerini her platformda dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

Menderes, İstanbul, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:36 Kaynak: İHA
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