Emitt Fuarında Trakya Standına Yoğun İlgi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Trakya Yöre Temsil Kurulu Başkanı Orhan Çebi, EMITT Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda Trakya illeri standının yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Trakya Yöre Temsil Kurulu Başkanı Orhan Çebi, EMITT Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda Trakya illeri standının yoğun ilgi gördüğünü belirtti.



Çebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trakya Kalkınma Ajansı organizasyonu ile hazırlanan Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne stantlarında gastronomi ve doğa turlarının ön plana çıktığını söyledi.



Standları ziyaret eden turizm profesyonellerine ve vatandaşlara yöresel ürünler sunulduğunu ifade eden Çebi, "Peynir helvası, Hayrabolu tatlısı, üzüm suyu, boza, kaşar ve beyaz peynir ile badem ezmesi gibi ürünler stantta yer aldı. Ziyaretçiler Trakya'nın gastronomi turları için önemli bir potansiyel taşıdığını bizlere iletti. Geçtiğimiz yıl, yılın turizm projesi seçilen "Trakya Bağ Rotası" da Trakya standında en çok ilgi gören destinasyon oldu." dedi.



Çebi, EMİTT Fuarının dünyanın en önemli turizm fuarlarından biri olduğunu belirterek, "Trakya'da turizmin gelişmesi adına, biz turizmcilerin her zaman yanında olan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ile ekibine ve 3 ilin Kültür ve Turizm müdürlerine teşekkür ediyorum. Fuarda Trakya'nın turizmde nasıl bir potansiyel taşıdığını anlatmaya çalıştık. Balkan ülkeleri temsilcilerini Trakya'ya davet ettik. Edirne turist sayısında Türkiye'nin ilk 5 ilinden biri. İnanıyorum ki, doğru yatırımlar ve planlama ile daha da iyi bir konuma gelmesi mümkün." ifadelerini kullandı.



Trakya'nın önemli bir turizm potansiyeli olduğunu dile getiren Çebi, şunları kaydetti:



"Özellikle Kırklareli ve Tekirdağ gastronomi ve doğa turizminde zirveye çıkabilecek kentler. Turizm altyapıları tamamlandığı takdirde 15 milyonluk bir metropole komşu olan bu güzel şehirler birer turizm kenti olarak ön plana çıkacak.



TÜRSAB olarak bu illerimiz için sonuç odaklı, sürdürülebilir projelerimiz var. En kısa sürede bu projeleri hayata geçirmek istiyoruz. Trakya Kalkınma Ajansı öncülüğünde kurulan 3 il valisinin, belediyelerinin, üniversitelerin ve TÜRSAB'ın temsil edildiği Trakya Turizm Platformu'na gerekli destek verilirse turizm, Trakya'nın öncü sektörü olur."

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