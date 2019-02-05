Son Dakika Haberleri: Emıtt Fuarının Ardından

Emıtt Fuarının Ardından

1 saat önce

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, 23. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nın (EMITT) başarılı geçtiğini bildirdi.

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Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, 23. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nın (EMITT) başarılı geçtiğini bildirdi.

Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, fuar süresince bölgenin tanıtımı adına güzel çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Fuarda çeşitli turlarla temaslar kurduklarını ifade eden Ürkmezer, şunları kaydetti:

"Yerli ve yabancı çok sayıda tur operatörü, seyahat acentesi temsilcileri standımızı ziyaret ettiler. Özellikle ilçemizin geçen yıllara oranla çok daha fazla ilgi gördüğünü de söylemek gerekir. Turizm ve tanıtım adına çeşitli platformlarda çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. EMITT bunlardan bir tanesi."

Ürkmezer, standı ziyaret eden herkesin Safranbolu'yu merak ederek ayrıldığını da sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:03 Kaynak: AA

Doğu Akdeniz, Fatih, Safranbolu, Güncel
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