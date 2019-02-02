Son Dakika Haberleri: Emıtt'te Balıkesir Rüzgarı

Emıtt'te Balıkesir Rüzgarı

58 dakika önce

İstanbul'da her yıl 60'ın üzerinde ülkeyi buluşturan dünyanın en büyük 4. turizm fuarı olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde açıldı.

Emıtt'te Balıkesir Rüzgarı, System.String[]

İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 23.'sü başlayan, dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından tatil rotalarını aynı platformda bir araya getiren fuar açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla geçtiğimiz hafta yapıldı.

Şehrimizin turistik, tarihi ve kültürel öğelerinin tanıtıldığı fuarda, Büyükşehir Belediyesi, Havran Belediyesi, Sındırgı Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi ve yöremizde bulunan özel firmalara ait stantlar yer alıyor.

Balıkesir'e özgü tatların tanıtılıp ikram edildiği bu stantların yanı sıra ziyaretçilerin yoğun ilgisini çeken etkinlikler de yapılıyor. Balıkesir stantlarını ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a, Balıkesir Büyükşehir Belediyesini temsilen orada bulunan Genel Sekreter Yardımcısı Halil Yılmaz Balıkesir ile ilgili bilgiler verdi.

Geçen yıla göre katılımcı sayısında yüzde 15 artış yaşanan fuar, farklı sektörlerin önde gelen isimleri, konaklama, turizmden otel ekipmanlarına, eğlence turizminden sağlık&spa turizmine 13 farklı ürün grubu EMITT'te sergileniyor olacak.

31 Ocak Perşembe günü açılan fuar 3 Şubat Pazar günü sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:52 Kaynak: Bültenler

İstanbul, Balıkesir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Shinji Kagawa'nın Sözleşmesinde Opsiyon Maddesi Var mı? Şafak Mahmutyazıcıoğlu Açıkladı İstanbul'da Zam Şampiyonu Sivri Biber Oldu

Atatürk Havalimanı'nda Ele Geçirildi! Değeri 900 Bin TL Yaşam Koşullarına Göre Belirlendi! İşte İllere Göre Olması Gereken Asgari Ücret
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 15:50:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emıtt'te Balıkesir Rüzgarı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]