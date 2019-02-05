Emitt'te Bursa'ya Destinasyonlar Dalında En İyi Ekip Ödülü…

Açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı dünyanın en büyük fuarları arasında gösterilen fuarda, geçtiğimiz birkaç yılda olduğu gibi bu yıl da Bursa değerleri, BEBKA destekleriyle hazırlanan stantta görücüye çıktı.

Geçtiğimiz yıla göre katılımcı sayısı yüzde 25 artan ve 100'ün üzerinde ülkeden 700'e yakın davetli tur operatörü, bin 100 ana firma ile 5 bin 602 alt firmanın katıldığı EMITT'te tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinden esintilerin yer aldığı Bursa standı ilgi odağı oldu.

Bursa'dan konsept stant

Klasik stantlardan farklı olarak bu yıl BEBKA tarafından konsept formatının hayata geçirildiği Bursa standında, Osmanlı döneminden itibaren ipek ticaretinin merkezi Koza Han ile Ajans tarafından canlandırılması için çalışmalar yürütülen, Bursa'nın ve ülkemizin önemli değerlerinden biri olan ipekçilik ana tema olarak işlendi.

EMITT Fuarı'ndaki Bursa standında, diğer illere örnek olarak gösterilen Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği ile turizmin özel sektör temsilcileri olan oteller ve seyahat acenteleri de yerini aldı. Oteller ve seyahat acenteleri, stant alanında gerçekleştirdikleri ikili görüşmelerin yanı sıra hosted-buyer (alım heyeti) alanında iş bağlantıları doğrultusunda ikili iş görüşmeleri (B2B) gerçekleştirdiler.

Fuar süresinde birçok misafirin ağırlandığı Bursa standını, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, BEBKA Yönetim Kurulu üyesi ve Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayır, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, TÜRSAB Başkanı Firuz B. Bağlıkaya ziyaret etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da fuarın ikinci günü Bursa standını ziyaret etti. BEBKA yetkililerinin yanı sıra, stant katılımcı kurum ve kuruluşları ile görüştükten sonra Bursa standında basına röportaj veren Alinur Aktaş, Bursa'nın değerlerini tanıtmak, anlatmak ve bunları yaşanabilir kılmak için BEBKA ile çalışmalar yürüteceklerini belirtti. Turizm tanıtımı kısmını özellikle önemsediklerini ifade eden Aktaş, EMITT gibi fuarların bu eksikliği gidermek için önemli fırsat olduğunu ifade etti.

Bursa tüm değerleri ile tanıtıldı

Fuar boyunca stanttaki ipek el halısı dokuma performansı, ipek halılar ve ipekten üretilmiş diğer ürünler ile ipek ustasının kozaların ipeğe nasıl dönüştüğünü sergilediği ipek çekimi gösterisi ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti. Suni kar yağışının yapıldığı Uludağ kış köşesi ile Uludağ'ın dört mevsim turizm merkezi olduğunu temsil eden Uludağ yaz köşesi ise fuar ziyaretçilerinin popüler fotoğraf çektirme noktası oldu.

Bursa'nın turizm değerlerini İngilizce ve Arapça dahil çeşitli dillerde anlatan kitap, broşür ve çeşitli promosyonlardan oluşan tanıtım materyalleri ziyaretçilerle paylaşıldı. Ayrıca EMITT Fuarı süresince Bursa'nın bir turizm destinasyonu olarak ziyaretçilere en iyi şekilde tanıtılması için çalışmalar yürüten BEBKA ekibine destinasyonlar dalında en iyi ekip ödülü verildi.