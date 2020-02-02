EMITT'te Kaş ilgi odağı oldu - Son Dakika
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EMITT'te Kaş ilgi odağı oldu

6 saat önce

İstanbul'da bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na (EMITT) katılan Antalya, tüm kurum, kuruluş ve firmalarıyla bir arada stant açtı.

EMITT'te Kaş ilgi odağı oldu, System.String[]

İstanbul'da bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na (EMITT) katılan Antalya, tüm kurum, kuruluş ve firmalarıyla bir arada stant açtı. Kaş standı yoğun ilgiyle karşılaştı.


EMITT'te kurulan devasa Antalya standı ziyaretçi akınına uğradı. Bu çerçevede Kaş standı da büyük ilgi gördü. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve ilçe belediye başkanları da Kaş standını ziyarette bulundu.


Vali Münir Karaloğlu, Antalya'dan fuarda stant açan kurum kuruluş ve sektör temsilcilerinin stantlarını ziyaret ederek, sektör temsilcilerine başarı diledi. Bütüncül bir Antalya tanıtımıyla EMİTT fuarında olduklarını vurgulayan Vali Karaloğlu, "Bizim en güçlü markamız Antalya'dır. İlk defa bu sene belediyelerimiz, valilik, sivil toplum, sektör hep beraber fuar alanında bir araya geldik. Bereketli bir fuar olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.


Furada Kaş iki stantla tanıtılıyor. Antalya Valiliği bünyesinde ve Kaş Belediyesi koordinatörlüğünde ilçenin en iyi şekilde tanıtılması için açılan stantlar ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Stant görevlileri tarafından Kaş'taki turizm potansiyelleri yazılı ve görsel olarak anlatıldı. Tahin, pekmez, bal, ceviz, adaçayı, kekik gibi yöresel tatlar da ikram edildi. Ziyaretçiler stantlarda fotoğraf da çektirdi. - ANTALYA

Doğu Akdeniz, İstanbul, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 10:54 Kaynak: İHA
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