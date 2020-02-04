EMİTT'te katılan tur şirketleri Akşehir'e davet edildi - Son Dakika
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EMİTT'te katılan tur şirketleri Akşehir'e davet edildi

6 saat önce

Kısa adı EMITT olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda Konya Büyükşehir Belediyesi, Karatay Belediyesi, Meram Belediyesi, Selçuklu Belediyesi ile birlikte ortak bir stant açan Akşehir Belediyesi ile Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası;

EMİTT'te katılan tur şirketleri Akşehir'e davet edildi, System.String[]

Kısa adı EMITT olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda Konya Büyükşehir Belediyesi, Karatay Belediyesi, Meram Belediyesi, Selçuklu Belediyesi ile birlikte ortak bir stant açan Akşehir Belediyesi ile Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası; fuar boyunca çeşitli firma ve kuruluşlarla da görüşmeler yaptı.


Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Emin Makascı, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Filiz Tuna ve Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel; özellikle Türkiye'nin önde gelen tur şirketleri ile görüşmeler yaparak Akşehir'i ve Akşehir'in tarihi kültürel değerleri hakkında firma yetkililerine bilgiler verdi.


Akşehir'in gizli kalmış bir turizm potansiyeli olduğuna dikkat çeken Başkan Akkaya ve Başkan Makascı, tur şirketlerinin yaptıkları organizasyon ve gezilerde Akşehir'e de uğranılması konusunda talepte bulundu. Özellikle Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi anma etkinlikleri kapsamında gelen kafilelerin gezi planlarına Akşehir'in de dahil edilmesi ve misafirlerin Akşehir'de konaklatılması noktasında da istekleri belirtildi. Tur firmaları yetkilileri de Akşehir'le ilgili bilgileri aldıklarını ve bundan sonraki organizasyon ve etkinlikler için konuyu değerlendireceklerini bildirdi. - KONYA

Akşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:23 Kaynak: İHA
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